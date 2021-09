Dansk virtual reality-film vinder pris i Venedig

Den danske virtual reality-film ’Nattens ende’ har lørdag aften vundet prisen for Bedste Narrativ ved dette års filmfestival i Venedig.

Det er instruktøren David Adler, der har instrueret filmen, hvor publikum befinder sig i en robåd, omgivet af mørke.

Det skriver produktionshuset Makropol i en pressemeddelelse.

I filmen sidder publikum ansigt til ansigt med karakteren Josef, som fører dem gennem sine smertefulde minder om den nat i 1943, hvor han flygtede til Sverige fra det nazibesatte Danmark, skriver Makropol.

»’Nattens Ende’ er et projekt, der står mit hjerte nær, og det er en ære at modtage den anerkendelse for en hård og eksperimenterende rejse«, siger Adler i pressemeddelelsen.

»Målet har været, at vores sanselige rejse gennem Josefs erindringer skal give publikum en fornemmelse af at have mødt ham; at have båret vidne til hans overlevelseshistorie. Det er nu en befrielse at kunne dele det med et publikum«.

Filmfestivalen i Venedig var en af første til at omfavne virtual reality i 2016, og siden har denne del af festivalen vokset sig til et af verdens største ifølge Det Danske Filminstitut.

Det er skuespilleren Jens Jørn Spottag, der ses i rollen som Josef.

Festivalens hovedpris gik til den franske film ’Happening’, instrueret af den franske instruktør Audrey Diwan.

Juryens Pris gik til den italienske instruktør Paolo Sorrentino for ’The Hand of God’.

ritzau