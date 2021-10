To hjerter: 82 millioner mennesker kan da ikke tage fejl? Jo!

Denne anmeldelse kommer med forsinkelse. For hvem dulan skulle have troet, at en brutal sydkoreansk version af ’Hunger Games’, hvor desperat fattige mennesker konkurrerer til døden i en række børnelege, der udspiller sig i et pastelfarvet mareridtsfængsel, ville blive en af Netflix’ allermest sete serier. Som i allermest sete nogensinde! I skrivende stund er ’Squid Game’, der er skabt af den populære sydkoreanske instruktør Hwang Dong-hyuk, den mest sete serie i 90 forskellige lande, inklusive USA, der ikke just er kendt for at svælge i fremmedsprogede film og tv. Og ’Squid Game’ lå nummer ét allerede fire dage efter premieren 17. september. Der er tale om et fænomen.

I ’Squid Game’ – blæksprutteleg – som er navnet på en koreansk børneleg, bliver 456 desperat pengetrængende mennesker suget ind i et hinsides ækelt dødsspil, hvor de har muligheden for at vinde i alt 45 milliarder won (svarende til cirka 250 millioner danske kroner) ved at deltage i en række børnelege som tovtræk, kuglespil og ’rød, gul, grøn, STÅ’.