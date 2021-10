Smuk scifi-serie er et godt argument for at købe et kæmpestort fladskærmsfjernsyn – og et lige så godt argument for at lade være

Billedforelskelse. Det er på en gang et adelsmærke og et kors for den moderne filmiske rumopera.

For tiden kan man i biograferne se Denis Villeneuves knap tre timer lange versionering af Frank Herberts roman ’Dune’ – og det er kun første del af to. Den er et fremragende eksempel på fascinationen af storladne, maleriske billeder parret med en ikke ligefrem hektisk narrativ fremdrift. Og David S. Goyers og Josh Friedmans 10-afsnits fortolkning af Isaac Asimovs univers fra ’Foundation’-suiten, skabt under Anden Verdenskrig, men først regulært afsluttet mange år senere, er et endnu bedre eksempel.