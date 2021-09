»Det er lige, som det skal være«: Længe ventet Bond-film roses af danske anmeldere

Den nye og længe ventede James Bond-film ’No Time To Die’ får fem ud af seks stjerner hos flere danske anmeldere, blandt andet fra Berlingske, Ekko og Jyllands-Posten.

Filmen er på grund af coronapandemien blevet udskudt fem gange, men har altså premiere i danske biografer torsdag. Det er den sidste Bond-film, hvor Daniel Craig spiller rollen som 007, og ifølge anmelderne gør han et godt stykke arbejde.

»Daniel Craig er den dygtigste Bond-skuespiller siden Sean Connery, hvis ikke han efterhånden har overhalet ham«, skriver Jyllands-Postens anmelder.

Filmmagasinet Ekko mener, at Daniel Craig adskiller sig fra alle andre, der har spillet James Bond.

»Siden Daniel Craig overtog licensen til at dræbe i ’Casino Royale’ fra 2006, er han blevet voksen og følsom. Han bløder faktisk, når man slår ham«, lyder det.

Ros til Dencik

Den danske skuespiller David Dencik spiller rollen som en russisk forsker, og han får også positive ord med fra anmelderne. Berlingske og Politiken mener, at han får meget ud af en ellers ret generisk rolle.

»Danske David Dencik giver den gas med lårtyk russisk accent som den slibrige videnskabsmand dr. Valdo Obruchev, skriver Politiken om Denciks præstation.

Ifølge anmelderne er filmen også fuld af overraskelser. Faktisk så mange, at Politikens anmelder, der uddeler fem hjerter, finder det svært at skrive for meget om filmen uden at komme til at røbe for meget.

Og så er det en klassisk Bond-film.

»Den 25. Bond-film har alt det, du forventer af en Bond-film. Der er biljagter og eksplosioner og pæne damer og dumme one-liners og vansirede skurke og seje gadgets og så videre. Og det er lige, som det skal være«, skriver Berlingske.

Med sine 163 minutters varighed er ’No Time To Die’ den længste film i seriens historie. B.T.’s anmelder synes, at det lige er i overkanten for en film, men det gør den langtfra kedelig af den grund.

»Filmen i den grad har været ventetiden værd«, skriver anmelderen, der også kvitterer med fem ud af seks stjerner.

Filmen får desuden også fem ud af seks stjerner fra Kristeligt Dagblad og Avisen Danmark. Ekstra Bladet giver med fire ud af seks stjerner den laveste karakter.

