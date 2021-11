Ny spændingsserie er lige til at nappe i løbet af en lang og blæsende weekend

Det er helt klassisk. En familie er samlet for at byde et savnet medlem velkommen hjem. Det pæne tøj er fundet frem. Den gode vin er skænket. Og den rette festmad stillet frem på bordet. De har savnet ham. Men han har også været længe væk, viser det sig. Sådan en otte års tid. Og det lange fravær skyldes ikke ph.d.-studier på et celebert universitet i et andet land, ej heller udstationering i Fjernøsten. Nej. Han har siddet i fængsel.

Thi familien er nemlig nogle værre forbrydere. De er en del af Dublins kriminelle miljø. Nærmere bestemt tager de sig af handel med hårde stoffer, og indtægterne fra denne business vaskes hvide via en bilforretning med speciale i luksusøser, BMW’er, Audier og Volvoer.