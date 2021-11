Carole Baskin sagsøger Netflix få uger inden premieren på ny sæson af ’Tiger King ’

Blot to uger inden premieren på den ny sæson af den ekstremt populære Netflix-dokumentarserie ’Tiger King’ sagsøger en af de centrale personer fra seriens første del, Carole Baskin, streaminggiganten bag.

Ifølge Variety hævder Carole Baskin og hendes mand, at de i deres oprindelige kontrakt udelukkende havde givet Netflix tilladelse til at bruge optagelser af dem i en enkelt sæson. Parret anklager derfor Netflix for kontraktbrud, fordi der nu er brugt optagelser af dem i traileren til den kommende sæson.

Efter frigivelsen af første sæson af ’Tiger King’ har Carole Baskin højlydt kritiseret serien, og i anklageskriftet mod Netflix hævder hun blandt andet, at første sæson fremstillede hende på vildledende vis – og at seriens skabere uden hold i virkeligheden anklagede hende for dyremishandling. Ligesom hun nu kritiserer Netflix for i serien at sætte hende under mistanke for hendes første mands forsvinden i 1997.

I 2018 blev Joe Exotic, seriens anden centrale person – hvis rigtige navn er Joseph Maldonado-Passage – anholdt og anklaget for at hyre to mænd til at myrde Carole Baskin.

Året efter blev han fundet skyldig i flere anklager om dyremishandling og to tilfælde af mordforsøg og blev idømt 22 års fængsel i Fort Worth, Texas.

Exotic har siden solgt sin zoo og anket dommen.

Joseph Maldonado-Passage aka. Joe Exotic.

Sæson 2

’Tiger King 2’ handler, ligesom første sæson, om fejden mellem showman Joe Exotic, den nu tidligere ejer af en privat zoo med kattedyr i Oklahoma, og dyrebeskytteren Carole Baskin, der driver et reservat for eksotiske og truede tigere og løver. Anden sæson lover flere afsløringer om USA’s store katteejere.

»Vi har kun kradset i overfladen«, står der i traileren fra Netflix, der lover »mere galskab og kaos«.

Den første serie havde premiere i marts 2020, og blev under coronapandemien en af Netflix’ mest sete serier. Den ny sæson får premiere 17. november.