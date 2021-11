Komedie om dansk vildmand med bue i Norge kommer i biograferne til januar

Den danske komedie ’Vildmænd’ har fået ny premieredato efter at være blevet udskudt i midten af oktober.

Det skete, fordi filmens hovedperson bruger bue og pil, hvilket også var et af de våben, som blev anvendt under angrebet i den norske by Kongsberg.

Filmen får nu premiere den 13. januar. Det bekræfter Nordisk Film over for Ritzau.

’Vildmænd’ blev udskudt dagen efter angrebet i Norge, hvor en dansk mand blandt andet gik til angreb med bue og pil i den norske by Kongsberg.

Ved angrebet i Kongsberg dræbte gerningsmanden fem personer med et stikvåben.

Fire kvinder og en mand blev dræbt. De var i alderen 52-78 år.

»På baggrund af den tragiske hændelse i går (13. oktober, red) i Norge og i respekt for de pårørende har vi i Nordisk Film truffet beslutning om at udskyde premieren på ’Vildmænd’«, sagde Frederik Honore, der er direktør for Nordisk Film Distribution, da filmen blev udskudt.

Den kommende film ’Vildmænd’ foregår i Norge, og skuespiller Rasmus Bjerg har hovedrollen, hvor han optræder med bue og pil.

Filmen handler om den danske familiefar Martin, der i sin flugt fra hverdagens hamsterhjul forsøger at leve som vildmand i de norske fjelde.

På filmplakaten ser man Rasmus Bjerg i et supermarked med bue og pil på ryggen.

’Vildmænd’ får premiere i biografer landet over den 13. januar 2022.

OBS: I traileren øverst i artiklen fremgår det, at filmen kommer i biograferne 11. november. Det er forkert. Filmen kommer, som det også fremgår af selve artiklen, 13. januar næste år.

