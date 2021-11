Mere end 140 millioner kan ikke tage fejl: Brutal serie får ny sæson

Det er Netflix’ største seersucces til dato og har domineret samtaler fra sociale medier til skolegårde. Derfor kommer det næppe som den store overraskelse, at den sydkoreanske serie ’Squid Game’ får en ny sæson. Det bekræfter seriens skaber, Dong-hyuk Hwang, til nyhedsbureauet Associated Press.

Den brutale serie om en række morderiske børnelege er blevet så populær, at Dong-hyuk Hwang ikke ser anden mulighed end at lade den fortsætte.

»Det er i mit hoved lige nu. Jeg er i planlægningsprocessen, men jeg tror, det er for tidligt at sige, hvornår og hvordan det kommer til ske«, siger Dong-hyuk Hwang til Associated Press.

Netflix har endnu ikke formelt annonceret en ny sæson af serien, der er blevet set af mere end 140 millioner mennesker, og som ifølge Bloomberg vil indbringe streaminggiganten 900 millioner dollars.

Inspireret af instruktørens egen barndom

’Squid Game’ handler om en gruppe sydkoreanere, der er så desperate, at de sætter livet på spil for at vinde en milliongevinst.

Dong-hyuk Hwang, som har skrevet, instrueret og produceret ’Squid Game’, har tidligere fortalt til Politiken, at serien er inspireret af hans egen livshistorie og de lege, han selv legede som barn.

I Danmark er første sæson af ’Squid Game’ anbefalet for børn over 16 år, men takket være sociale medier har serien nået et større og yngre publikum. Det har blandt andet ført til, at skoler og institutioner flere steder i verden har bandlyst kostumer og lege, der er inspireret af serien.

Ifølge Dong-hyuk Hwang var det aldrig meningen, at serien skulle ses af andre end voksne.

»Serien er faktisk ikke designet eller instrueret på en måde, så den kan anbefales til mindreårige. Men hvis nogle børn eller teenagere af en eller anden grund allerede har set den, så vil jeg stærkt opfordre forældre og voksne omkring dem til at tale om, hvad de har set«, sagde Dong-hyuk Hwang til Politiken.