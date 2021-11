Alec Baldwin er blevet sagsøgt efter drab på fotograf

Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin er blevet sagsøgt af en kollega på filmsettet ’Rust’ for uagtsomhed i forbindelse med drabet på en filmfotograf i sidste måned.

Det oplyser advokater onsdag.

Kollegaen Serge Svetnoy, der var belysningstekniker på settet i byen Santa Fe i delstaten New Mexico, overværede episoden, da Baldwin skød og dræbte fotograf Halyna Hutchins med en rekvisit-pistol.

Svetnoy anklager i det civile søgsmål Baldwin og andre for at undlade at overholde sikkerhedsregler og tillade at pege våben med skarp ammunition mod andre mennesker på settet.

»Der var simpelthen ingen grund til, at der skulle være et skarpt skud i den revolver eller noget som helst andet sted på settet«.

»Det, at der var en kugle i den revolver, udgjorde en dødelig trussel for alle i nærheden af revolveren«, lyder det i retsdokumenter i sagen.

Det civile søgsmål er en erstatningssag. Det er ikke oplyst, hvor stor en erstatning, Svetnoy søger.

Anklagemyndigheden efterforsker stadig episoden og har ikke afgjort, om der skal rejses sigtelser. Det er dermed ikke afklaret, om der også kommer en egentlig straffesag.

Svetnoys advokat, Gary Dordick, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde, at målet er at sikre bedre arbejdsbetingelser og sikkerhed ved filmoptagelser.

»Hr. Svetnoy er ikke drevet af penge. Søgsmålet sigter mod at få sat en øjeblikkelig stopper for den slags usikre forhold på filmset«, siger Dordick.

Søgsmålet er også rettet mod medinstruktør Dave Halls og medarbejderen Hannah Gutierrez-Reed, der havde ansvar for at opbevare våben på settet.

Sagen er indgivet ved en domstol i Los Angeles og bliver anset som den første af slagsen mod Baldwin, siden episoden skete 21. oktober.

Filmfotograf Hutchins blev skudt og dræbt, da Baldwin øvede en scene i westernfilmen, hvor han affyrede en pistol mod kameraet.

Ud over Hutchins blev instruktøren Joel Souza ramt i skulderen.

Baldwin fik overrakt revolveren af medinstruktøren Dave Halls med besked om, at den var ufarlig.

Baldwin, der er filmens producer og hovedrolleindehaver, har beskrevet drabet som en ’tragisk ulykke’.

Optagelserne af filmen, der begyndte 6. oktober, blev øjeblikkeligt standset efter ulykken. Baldwin har oplyst, at produktionen af filmen ikke vil blive genoptaget.

