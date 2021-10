»Hun var familie«: Alec Baldwin taler om fatal skudulykke

Skuespilleren Alec Baldwin siger til det amerikanske medie TMZ, at skudulykken, hvor han ved en fejl skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins, kun sker »én ud af en billion gange«.

»Der sker af og til uheld på filmset, men ikke som dette«, siger han.

Han har tidligere udtrykt sorg på det sociale medie Twitter, og han har skrevet, at han arbejder sammen med politiet for at få opklaret hændelsen.

»Hun var familie«, siger Alec Baldwin til TMZ.

»Vi var en meget meget velsmurt maskine, som var ved at lave en film, og så skete denne forfærdelige hændelse«.

Uheldet skete, da Baldwin og filmholdet var ved at filme en scene til westernfilmen ’Rust’. Også filminstruktør Joel Souza blev ramt af skud, men han overlevede.

Holdet skulle til at filme en skydescene. Baldwin fik overrakt en Colt-revolver af en assisterende instruktør - med klar besked om, at våbnet ikke var ladt med skarp ammunition. Våbnet var ’koldt’, fik han at vide.

Den 63-årige skuespiller trak revolveren og sigtede den mod kameraet.

Da lød, hvad er blevet beskrevet som et enormt smæld. Joel Souza har tidligere beskrevet, at han svagt erindrer, at Halyna Hutchins klagede over sin mave og greb om sit mellemgulv.

Det står endnu ikke klart, hvor mange skud der blev affyret. Ifølge en fagforening i Hollywood var der tale om et enkelt skarpt skud.

Optagelserne af filmen, der har været i gang siden 6. oktober, blev øjeblikkeligt standset efter ulykken, og Baldwin oplyser lørdag til TMZ, at produktionen af filmen ikke vil blive genoptaget.

ritzau