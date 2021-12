Ditte Hansen og Dejan Cukic som diamanttyve er scoopet i ny 'Krummerne'-film

Producenten Regner Grasten kæmper årti efter årti en kamp for at opretholde idealet – illusionen? – om den danske kernefamilie, som vor mor lavede den. Grasten svigter heller ikke missionen, da ’Krummerne’ for sjette gang skal forsøge at samle hele familien Danmark til biografhygge.

Da Grasten i sin tid søsatte sin familieserie baseret på Thøger Birkelands børnebøger, var det et ærligt og gennemskueligt forsøg på at genoplive ånden fra fordums ’Far til fire’-film. Der blev rynket på næsen ad nostalgien, men ’Krummerne’ beviste, at Grasten ikke var alene med sine længsler.