Kim Skotte: Jeg blev mere bevæget over den nye 'Busters Verden', end jeg var forberedt på

Uanset hvad man mener om resultaterne, har Disney stor succes med at genindspille sine tegnefilm med ny teknologi.

Jeg skal ikke kunne sige, om det har været med til at inspirere beslutningen om at lave en ny version af ’Busters verden’, men der er ingen tvivl om, at det også på dansk kan give kommerciel mening at betragte gode gamle børnefilm som guld, der ligger på gaden i Filmbyen og bare venter på at blive samlet op.

Jamen var den gamle da ikke god nok? Så hvad skal vi med en ny?