Eddie Redmayne undskylder for sin rolle som transkvinde i ’Den danske pige’

Han blev nomineret til en Oscar for sit portræt af Lili Elbe, men ifølge skuespilleren bag skulle han aldrig have takket ja til rollen. Sådan lyder det nu fra den britiske skuespiller Eddie Redmayne: At det var »en fejl« og forkert beslutning, da han i 2015 spillede den transkønnede kunstner i filmen ’Den danske pige’.

»Der er en større diskussion om frustrationer ved casting, fordi mange folk ikke har en plads ved bordet. Der bliver nødt til at være en udjævning, ellers bliver vi ved med at have de her debatter«, siger Eddie Redmayne om sagen i et interview med den britiske avis The Sunday Times.

Her siger han også, at han ikke ville have takket ja til rollen, hvis han var blevet spurgt i dag.

Da filmen kom ud i 2015, vakte det røre, at Eddie Redmayne som ciskønnet var castet i rollen som maleren Lili Elbe, der angiveligt var den første kønsopererede transkvinde i verden. Journalist og forfatter Paris Lees mente, at der her var tale om en anden situation, end da Eddie Redmayne året forinden spillede forskeren Stephen Hawking, der led af sygdommen als – i filmen ’Teorien om alting’.

»I den sag havde Eddie opbakning fra manden selv. Det er langt tid siden, Lili Elbe døde, men jeg funderer over, hvordan en nulevende transkvinde vil havde det med at blive spillet af en fyr«, skrev Paris Lees i en klumme i magasinet Attitude.

Debatten om repræsentation på det store lærred har taget til i de seneste år, blandt andet med Netflix-dokumentaren ’Disclosure’ fra 2020, hvor en række kunstnere og tænkere fortalte om Hollywoods indflydelse på transmiljøet. Det er den debat, som nu også har fået flere skuespillere til at ændre holdning til roller, de tidligere har sagt ja til.

Jared Leto modtog i 2014 en Oscar for at spille en transkønnet person i filmen ’Dallas Buyers Club’, men han har siden sagt, at han i dag ville vælge rollen fra.

»Jeg synes, vi skal sikre os, at vi altid først og fremmest tænker på folk fra minoriteten, som ikke har så mange muligheder«, sagde Jared Leto i et interview med Daily Telegraph i 2018.