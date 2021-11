Kevin Spacey skal betale 200 mio. kroner i erstatning til 'House of Cards'-producenter

Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey skal betale en erstatning på omkring 200 millioner kroner til produktionsselskabet bag Netflix-serien ’House of Cards’. Det fremgår af retsdokumenter, der netop er blevet frigivet, skriver BBC.

Den 62-årige skuespiller spillede politikeren Frank Underwood i den prisbelønnede dramaserie. Men i 2017 blev han fyret og siden skrevet ud af serien efter anklager om seksuelle krænkelser og overgreb fra over 20 mænd. Derudover kom det frem, at skuespilleren efter sigende havde skabt et giftigt arbejdsmiljø med systematisk sexchikane mod flere personer under indspilningerne af ’House of Cards’.