Advokat: Sigtelser kan komme på tale i Baldwin-skudsag

Personer, der var involveret i at håndtere skydevåben i Alec Baldwin-filmen ’Rust’, kan muligvis ende med at blive sigtet. Det siger distriktadvokat i New Mexico Mary Carmack-Altwies fredag.

Under indspilningerne døde filmfotografen Halyna Hutchins i forbindelse med en skudepisode på filmsettet. Det skete 21. oktober.

Skuespilleren Alec Baldwin holdt en Colt-revolver, da den gik af. Revolveren viste sig at være ladt med skarp ammunition. Baldwin har sagt, at der var tale om en ulykke, og at han ikke mener, at han er ansvarlig for Hutchins’ død.

Endnu er der ikke truffet nogen beslutning om eventuelle sigtelser og anklager.

Men distriktadvokaten understreger, at alle, som var involveret ’i at håndtere og anvende skydevåben på settet, havde en pligt til at opføre sig på en måde, så der blev taget vare på andres sikkerhed’.

Hun siger også, at når efterforskningen er færdig, så vil ’visse personer muligvis have gjort sig skyldige på grund af deres handlinger og/eller manglende handlinger’.

Hvornår efterforskningen forventes afsluttet, siger Carmack-Altwies dog ikke noget om.

Distriktadvokatens udtalelse kommer efter et interview torsdag med Baldwin. Her sagde han, at han var blevet fortalt af en ansat på settet, at pistolen var sikker.

»Jeg føler, at nogen er ansvarlig for det, der skete, men jeg ved, at det ikke er mig. Jeg kunne måske have fundet på tage mit eget liv, hvis jeg troede, at jeg var ansvarlig, og det er ikke noget, jeg bare siger uden videre«, sagde Baldwin til tv-kanalen ABC.

Han sagde også, at det ikke var hans ansvar at tjekke pistolen, og hvad den var ladt med. Derudover hævder han, at han ikke trykkede på aftrækkeren, men at den ved en fejl gik af, da han tog ladegreb.

Hollywood-stjernen er kendt fra et hav af film siden 1980’erne, herunder ’Jagten på Røde Oktober’, ’Pearl Harbor’ og flere film i serien ’Mission Impossible’. I de seneste år har han også spillet Donald Trump i NBC’s satireprogram ’Saturday Night Live’.

