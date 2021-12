Annoncering af ny dansk ungdomsserie vækker international opsigt

Den danske film- og tv-instruktør Jonas Risvig har med annonceringen af sin kommende fiktionsserie, ’Drenge’, vakt international opsigt.

Flere amerikanske medier, herunder Television Business International, Illinois News og Deadline, skriver således om den kommende serie, og i Deadline bliver Jonas Risvig bl.a. betegnet som »et af Danmarks mest lysende talenter«.

I ’Drenge’ – lyder det i en pressemeddelelse fra streamingtjenesten bag, Viaplay – følger vi en gruppe unge mænd i Silkeborg, der hver søndag synger i kirkens lokale drengekor og derudover bruger resten af weekenden på at prøve egne og hinandens grænser af med sex, alkohol og vildskab.

Drengene har et ubrydelig tæt venskab, der bliver sat på prøve, da en af dem omkommer i en drukneulykke under mystiske omstændigheder – og en ny dreng samtidig træder ind i gruppen.

»Der ligger en stor fortællemæssig drivkraft i den voldsomme kontrast mellem kirkens rolige, lyse, uskyldsrene rum over for drengenes skjulte, mere mørke fællesskab defineret af druk, sex og grænseoverskridende handlinger«, lyder det fra Jonas Risvig i pressemeddelelsen.

»Samtidig tror jeg, de fleste vil kunne identificere sig med fortællingen om at være i et fællesskab, hvor man kan prøve sig selv af, og som på godt og ondt er med til at definere den person, man med sin opvækst ender med at blive«.

Serien er baseret på Jonas Risvigs egen opvækst i Silkeborg, hvor også optagelserne har fundet sted med brug af lokale statister. Den får premiere i 2022.

Direkte til YouTube og Instagram

Jonas Risvig er herhjemme især kendt for de selvudgivne ungdomsserier ’Centrum’ og ’Grænser’, der er filmet med et uprøvet cast af unge skuespillere og amatører. I år modtog han desuden publikumsprisen og to nomineringer ved filmmagasinet Ekkos såkaldte Shortlist Awards – dette for kortfilmen ’Ingen siger farvel, men alle forsvinder’.

Hans første serie, ’Centrum’, blev filmet under den første coronanedlukning og er fortalt af de unge selv: Unge i alderen 13 til 18 år fra hele landet var med til at skrive manuskript til afsnittene, der i december 2020 udkom to gange om ugen på YouTube.

Jonas Risvig lancerede også under den første coronanedlukning Instagram-konceptet ’Den kreative skole’. Her liveinterviewede han hver fredag kreative navne som skuespiller Alex Høgh Andersen, sangeren Jada og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, mens flere tusind unge danskere så med hjemme fra værelset og stillede spørgsmål.