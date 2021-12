Politiet, der efterforsker dødsulykken i forbindelse med Alec Baldwin-filmen ’Rust’, er nu på jagt efter skuespillerens mobiltelefon.

BBC skriver, at retten i Santa Fe i New Mexico har udstedt en ransagningskendelse for at få fat i Alec Baldwins iPhone med henblik på at finde bevismateriale, der kan være »væsentligt og relevant« for undersøgelsen.