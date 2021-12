Den prisvindende instruktør bag 'Dallas Buyers Club' og 'Big Little Lies' er død – blev kun 58 år

Den canadiske filmskaber Jean-Marc Vallée, der står bag flere internationale film- og tv-succeser, bl.a. ’Dallas Buyers Club’, ’Wild’ og ’Big Little Lies’, døde pludseligt denne weekend i sit hjem uden for Québec, skriver The Guardian. Han blev 58 år gammel.

Jean-Marc Vallée tiltrak som instruktør ofte højprofilerede stjerner til sine projekter, og han gav dem altid stor frihed til at forme deres roller. »De kan ændre hvad som helst, de vil«, sagde han bl.a. om sine skuespillere i et interview med The Associated Press i 2014.

»Det giver betydning til historiefortællingen, følelserne, karaktererne. Jeg prøver at undgå at blande mig for meget«.

Jean-Marc Vallée har også gjort sig bemærket ved de store prisuddelinger.

’Dallas Buyers Club’ (2013) blev nomineret til seks oscarstatuetter i 2014 og vandt tre, inklusive prisen for bedste skuespiller – den gik til Matthew McConaughey, der i filmen spiller en aids-ramt rodeocowboy, som smugler ulovlig hiv-medicin ind i USA.

Efterfølgende lavede Vallée filmen ’Wild’, der var baseret på forfatter og rygsækrejsende Cheryl Strayeds memoirer fra 2012. Her fik Reese Witherspoon hovedrollen, en rolle, hun også indtog i første sæson af instruktørens anmelderroste HBO-serie ’Big Little Lies’ fra 2017.

Derudover står Vallée, der over årene også flere gange har fået tildelt Director’s Guild of America-prisen, blandt andet også bag filmene ’The Young Victoria’ (2009) og ’Demolition’ (2015) samt tv-serien ’Sharp Objects’ (2018).

Jean-Marc Vallées langvarige samarbejdspartner, filmproducer Nathan Ross skriver i en pressemeddelelse i forbindelse med dødsfaldet:

»Jean-Marc stod for kreativitet, autenticitet og for at gøre tingene anderledes. Han var en sand kunstner og en generøs, kærlig fyr. Ingen, der arbejdede med ham, kunne undgå at se det talent og den vision, han besad. Han var en ven, kreativ partner og en storebror for mig. Maestroen vil blive voldsomt savnet, men det er en trøst at vide, at den smukke stil og det virkningsfulde arbejde, han delte med verden, vil leve videre«.

Jean-Marc Vallée efterlader sig to sønner.