To film trak omkring én million danskere i biffen. Alligevel var 2021 »det værste år i biografernes historie«

De danske biografer var i 2021 lukket mere end en tredjedel af året, og det har betydet et stort fald i antallet af solgte billetter sammenlignet med tidligere år.

Der blev sidste år solgt 6,85 millioner billetter i landets biografer, hvilket er et fald på 5 procent fra 2020 og 48 procent sammenlignet med 2019, hvor coronapandemien ikke var et tema, viser en opgørelse fra Danske Biografer og Foreningen af Filmudlejere i Danmark.

Det store fald i billetsalget hænger sammen med, at biograferne var lukket 138 dage sidste år, påpeger Lars Werge, der er direktør for Danske Biografer.

»2021 var det værste år i biografernes historie. Vi har aldrig haft lukket så mange dage, som vi blev tvunget til sidste år. Det prægede billetsalget, og vi håber ikke, at det kan blive værre«, siger han.

Et politisk flertal i Folketinget besluttede i december igen at lukke biograferne for at begrænse smitten med coronavirus. De har været lukket siden 19. december, men står i øjeblikket til at kunne genåbne 17. januar.

Nedlukningerne har også haft betydning for antallet af premierefilm, og det betyder også udfordringer, når biograferne igen må have gæster.

»Når en nedlukning bliver offentliggjort, bliver kommende premierefilm udskudt«.

»Når vi så åbner igen, opstår der flaskehalse, fordi der i en periode kommer ekstra mange film på plakaten - og der er trods alt en grænse for, hvor mange film en gennemsnitlig biografgænger kan nå at se«, siger Lars Werge.

Samtidig nævner han, at der under coronapandemien er flere eksempler på film, som på grund af lukkede biografer er gået direkte på streaming – herunder Disney-film – hvilket er problematisk for biograferne.

Den bedst sælgende biograffilm i 2021 var den nye James Bond-film ’No Time to Die’, som solgte 1,06 millioner billetter. Det er skarpt efterfulgt af Anders Matthesens ’Ternet Ninja 2’, som solgte 930.000 billetter. På tredjepladsen er en anden dansk film, ’Margrete den Første’, der blev set af 372.000 i biograferne

ritzau