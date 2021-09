Er de bange for Scarlett Johansson? Disney vender på en tallerken

Selv om Disney har skiftet kurs og nu igen vil give deres film premiere i biograferne i USA, er det langtfra sikkert, at vi kommer til at se alle blockbustere på plakaten i Danmark.

Mens flere store film, blandt andet Marvel-filmen ’Black Widow’, gennem de seneste år har fået premiere på streamingtjenester, samtidig med at de blev vist i biograferne, vil Disney i resten af 2021 give de amerikanske biografer et vindue på 45 dage til eksklusivt at vise filmene.

Udspillet fra Disney er glædeligt, lyder det fra Asger Flygare Bech-Thomsen, som er administrerende direktør for Nordisk Film Biografer, men det skal udmønte sig i nogle konkrete aftaler med de danske biografer, før filmene kan få premiere herhjemme.

»45 dage er stadig et meget lille vindue i forhold til, hvad det var før, så derfor er det her et spørgsmål om, hvad filmlejen bliver for biograferne. De to ting hænger uløseligt sammen for os. Vi bliver nødt til at se på de kommercielle vilkår for biograferne herhjemme«, siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

Biografernes vilkår har været det store konfliktspørgsmål, efter at filmselskaber som Disney og Warner Bros. i coronatiden har brudt med traditionen, hvor der ofte gik flere måneder, fra en film havde premiere