Grusomme detaljer om voldtægt, brændemærkning og tortur: Kritikerrost dokumentarist hiver tæppet væk under Marilyn Manson

For et år siden trådte skuespilleren Evan Rachel Wood offentligt frem og fortalte om, hvordan musikeren og rockstjernen Marilyn Manson igennem deres fem år lange forhold havde udsat hende for voldtægt, psykisk vold og decideret tortur. Dokumentaren ’Phoenix Rising’ er hendes historie.