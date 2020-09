3 hjerter: Manusset halter i ny film om den amerikanske borgerkrigs lange skygger

Fortiden er aldrig slut – den er end ikke fortid.

Dén iagttagelse må man jo give sydstatsforfatteren William Faulkner ret i nu, hvor Black Lives Matter-demonstrationerne fylder gaderne i USA’s byer. Og her er en film, der tager den sentens som sit motto – men også tager den så bogstaveligt, at det slår kontra. Det er desværre ikke let at forklare uden at begå en gevaldig spoiler, men lad mig prøve:

’Antebellum’ betyder jo ’før krigen’, men hovedparten af filmen foregår tilsyneladende under Borgerkrigen, for soldater i de 13 konfødererede staters grå uniformer fylder godt i landskabet på denne sydstatsplantage. Det gør slaverne også, bomuldsplukkere om dagen og for kvindernes vedkommende sexslaver for soldaterne om natten. Efter en voldsom og meget virkningsfuld indledningssekvens, hvor en officer med sadistisk fryd standser et flugtforsøg meget definitivt, zoomer filmen ind på slavepigen Eden, som udnyttes af soldaternes navnløse øverstkommanderende.