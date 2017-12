Familievenligt fyrværkeri: De udstødte danser for hele familien i musicalfilm til julehjerterne Musicalfilm om P. T. Barnum, der gjorde ’freaks’ til stjerner i sit raritetsshow, fungerer som et letbenet dickensk juleeventyr for store børn og voksne indstillet på familiehygge.

Hun er fattig, sort og overvægtig, og på hendes ansigt vokser et kraftigt fuldskæg. Helt inde i hjørnet af et kælderrum i 1800-tallets New York arbejder hun bag et forhæng, der skærmer de andre vaskekoner mod det rædselsfulde syn af the freak. Ind træder så en velklædt mand ved navn Phineas Taylor Barnum, som trækker forhænget til side og siger:

»Du er bemærkelsesværdig. Unik. Jeg vil endda sige smuk!«.

Fra det øjeblik er hendes skæbne forvandlet. ’The Greatest Showman’ er den autentiske historie om P.T. Barnum, der forvandlede freaks til stjerner i sit lille nystartede raritetscirkus, som skulle udvikle sig til et af de største amerikanske underholdningsshow. Først i maj i år lukkede det endeligt ned under navnet Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

I musicalfilmen er den skæggede dame blot en blandt flere særlinge, som Barnum hiver op af rendestenen og ind i manegen. Vi møder også den pelsede ulvemand, miniputten, kæmpen, albinoen og mange andre.