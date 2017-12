Junglefilm om Jumanji til generation SoMe er hyggesjov og hurtigt glemt Den nye film om Jumanji ligner ikke en generations-klassiker, som den første blev det for børn af 90’erne.

Den største overraskelse ved den nye film om den eventyrlige parallelverden Jumanji er, at den ikke er så frygtelig, som jeg havde forestillet mig.

Filmanmeldelser









Jumanji – Welcome to the Jungle. Fantasy. Instr.: Jake Kasdan. USA, 2017. 119 minutter. Biografpremiere 25. dec.

Filmen er en efterfølger til ’Jumanji’ fra 1995, som blev en klassiker for børn af 90’erne, ligesom ’E.T.’ og ’Goonierne’ blev det for os, der var børn i 80’erne. Den afgørende forskel på de to film er, at hvor det i den første var et brætspil, karaktererne blev suget ind i, er det nu et computerspil. Junglen, som de teleporteres ind i, ligner samme magisk realistiske legeland, men fordi det nu er et computerspil, kan instruktør Jake Kasdan udskifte introhistoriens teenageskuespillere med voksne hollywoodstjerner. The Rock, Jack Black, Kevin Hart og Karen Gillan.

I SoMe-tidsalderen er der ikke noget mærkeligt i at føle sig levende i en virtuel verden

De voksne er de unges avatarer, altså den figur, de styrer i spillet, og det er avatarer med egenskaber, der står i direkte kontrast til teenagernes egne utilpassede personligheder. Den splejsede nørd Spencer skal forsøge at overvinde sit frygtsomme sind og træde i karakter som The Rocks muskelpumpede dr. Smolder Bravestone, den selvoptagede sild Bethany skal i Jake Blacks tykke krop lære noget om fællesskabets værdier, den kloge, men usikre Martha skal holde op med at fordømme de smukke ved at finde selvtillid bag Karen Gillans svulmende barm, og den lektieskulkende football-spiller Fridge skal føle glæde ved akademisk viden som lavstammet zoolog (Kevin Hart).

I 90’erne fremstod det som et vanvidsplot at blive suget ind i et spil, men i SoMe-tidsalderen er der ikke noget mærkeligt i at føle sig levende i en virtuel verden. Det giver filmen interessante muligheder for at udforske vores tids teenspleen som moderne coming of age-fantasy. Dem udnytter Kasdan ikke. Det er underholdning på kulhydrater og lige ud ad junglestien, men der er action og halvsjove replikker nok til, at man ikke keder sig, sådan for alvor, undervejs.