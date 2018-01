Top 10: Når der bliver helt stille i filmen

»Den kreative brug af relativ eller absolut stilhed er en af filmens unikke udtryksmuligheder«, har lyddesigneren Walter Murch sagt, og et virtuost eksempel herpå finder vi i Vietnamfilmen ’Apocalypse Now’, der netop havde Murch som klipper og lyddesigner. I en nu berømt sekvens fra Coppolas film krydsklippes der mellem de kyniske amerikanske besættelsestropper og nogle civile vietnamesere i en lille landsby.

Den voldsomme kontrast fra ’Valkyrieridtet’, som dundrer ud af helikopterens højttalere, og så den relative stilhed, som høres, da vi klipper til landsbyen, viser sammenstødet mellem de krigslystne soldater og de fredelige landsbyboere – og får publikum til at snappe efter vejret.

7) 'The Godfather: Part III' (1990)

En anden interessant scene finder vi i den tredje og mindst populære ’Godfather’-film. Da Michael Corleone mister sin datter – og således endelig detroniseres – falder han på knæ og skriger tilsyneladende af sine lungers fulde kraft. Men på lydsporet høres intet! Lyddesigneren, Walter Murch, har fortalt mig, at han gjorde dette for netop at skabe en stærkere følelsesmæssig effekt.

»Hvor forfærdeligt et skrig end måtte være, så er det en forløsning, så jeg tænkte, at man kunne eksperimentere med ikke at skabe den forløsning. Hvad nu hvis han kastede sit hoved tilbage og åbnede munden, uden der kom nogen lyd? Ville vi så ikke spørge os selv: ’Hvad er der galt med ham? Er han ved at få et slagtilfælde?’«.

8) 'Bennys video' (1992)

Ingmar Bergman har været kendt for at bruge tavshed til at understrege grusomme begivenheder, men ingen moderne filmskaber har gjort det lige så effektfuldt som Michael Haneke. Allerede i ’Bennys video’ er der eksempelvis en kvinde, som bliver dræbt uden for billedrammen, og herefter følger 37 sekunders stilhed – nøjagtig som i Godards ’Bande à part’ – kun afbrudt af en kort lyd af pistolen, der falder til jorden.

Den statiske indstilling tvinger os til at blive i situationen og reflektere over gruen, og tavsheden illustrerer på nøgtern vis den meningsløshed, som vi netop har været vidne til. Dette greb har Haneke senere brugt i både ’Caché’ og ’Funny Games’.

9) 'Bang Bang Orangutang' (2005)

Simon Stahos film ’Bang Bang Orangutang’ er yderst fascinerende, både hvad angår musikken, lyden og de hidsigt skiftende farver. Alene i åbningssekvensen skiftes der mellem heftig brug af forskellige optiske filtre og mellem høj punkrock og det, lyddesigneren Kristian Eidnes kalder ’svage partier’. I denne sekvens ser vi en far, der taler i mobiltelefon, mens han kører hjem til familien.

Men da han glemmer at kigge på vejen, hører vi pludselig et bump, og snart forstår vi, at han har påkørt og dræbt sin egen søn. Den høje lyd veksles med ét til stilhed – total stilhed – og først da han åbner døren for at se, hvad der er sket, hører vi lyden af bilens døralarm. En døralarm, der som et hjerteslag langsomt fader ud.