Tredje sæson af mafiaserien 'Gomorrah': Jeg kan ikke få gangsteren Sangue Blu ud af hovedet Mafialivet i Napolis forstæder er så grimt, afstumpet og uforskønnet i den realistiske serie ’Gomorrah’, der overgår sig selv i sæson 3.

Ligesom hans film ’Gomorrah’ bygger Roberto Savianos serie om den napolitanske mafia på den research, han foretog i miljøet til sin bog, som har gjort ham til et varmt navn på gangsternes sorte liste. Det er en realistisk skildring fra en verden, hvor man køber mærketøjets grimmeste kollektioner. Der er neonlys på de billige udkantsbarer, og der er neonlys i jacuzzien. Der er italiensk electropop i højttaler og i scoret, og der er undercuts og slikket hår i frisurer, man tror er løgn.

Det er et dybt syntetisk univers, men har man nogensinde bevæget sig ud i sydeuropæiske forstæder, ved man, at det er virkeligheden. Rå og og uforskønnet. Ligesom Gennaro Savastano, som er en af mafiafiktionens vildeste figurer.

Spørgsmålet er, om Sangue Blu kan undgå at blive korrumperet, mens han træder i karakter som leder

Anden sæson sluttede med drabet på hans far, udtænkt af Gennaro, men udført af hans ven Ciro Di Marzio. I tredje sæson har de begge mistet alt, men rejser sig arm i arm fra rendestenen for at vælte hele monarkiet. Og det er med en hævngerrighedens fryd, at man sluger afsnit efter afsnit.

Drama. HBO Nordic Koncept: Roberto Saviano Italien, 2017. 12 episoder

Trumfen i tredje sæson er deres nye alliance med en hær, som ikke ligner andre mafiaklaner på film eller tv. En flok unge bøller i lange sorte jakker, militærstøvler og håret skåret i tribal cuts, som var de indianere fra en dystopisk fremtid. De minder mig om de kultiske fællesskaber i amerikanske bandefilm som ’The Warriors’ fra 1979, når de patruljerer gaderne på deres scootere og hyler som ulve for at skræmme deres modstandere. Er de goth-hipstere eller punkere? Ingen af delene. Med reference til italienske venstreorienterede terrorgrupper står de uden for systemet, de har ingen ledere, men hærger som sværme i et broderskab, som var de riddere af den socialistiske verdensorden.

Godt nok er der en anfører, Enzo ’Sangue Blu’, som er søn af en dræbt mafiaboss og med uudtalte planer om at genindtage faderens territorier fra de andre familier i Sammenslutningen. Men det er nye tider, eliten skal væltes ved revolution, ikke ved at kæmpe sig op i systemet. Og nok er det kongerne, der definerer spillereglerne og overvåger slagmarken, men en decentraliseret hær kan bevæge sig mere frit og uforudsigeligt og udnytte små huller i overvågningen for at stække systemet indefra. Sangue Blus bande kører ikke i store magtsymboliserende biler, de vimser rundt på scootere og kan som ulveflokke sprede sig via smalle gyder og bevæge sig, uden at nogen kan fornemme, at noget er i gære.

Snart må kongerne sande, at de unge lømler skal tages alvorligt. Spørgsmålet er, om Sangue Blu kan undgå at blive korrumperet, mens han træder i karakter som leder. Han er på samme tid idealistisk og dæmonisk. Drenget og dyrisk. Han er Ciros protegé, men ligner også snart en mand, der vil skide det hele et stykke. Sangue Blu. Ham kan jeg slet ikke få ud af hovedet.