Ny DR-krimi er en slags prequel til den legendariske Helen Mirren-serie 'Mistænkt' Serien om, hvordan politiinspektør Jane Tennison – som Helen Mirren spillede i syv sæsoner – blev Jane Tennison, er meget rolig i sit tempo, og det klæder serien.

Vi er ikke glade for at slippe vore helte. Sådan har det altid været. Sherlock Holmes vendte nærmest tilbage fra de dødes rige, og Philip Marlowe fik kunstigt åndedræt af Robert B. Parker, da han skrev fortsættelsen af Raymond Chandlers ’Det byder man ikke Carmen’, mere end 30 år efter at denne var død. Beck er alligevel ikke gået på pension, viser det sig, og da der bogstaveligt talt ikke var mere liv i inspektør Morse, fik vi da bare historien om hans tidlige tid i politiet, hvor han lærte at drikke øl, i serien ’Endeavour’.

Så det har ligesom ligget i kortene i nogen tid, at turen snart måtte komme til Storbritanniens førende kvindelige detektiv, DCI Jane Tennison fra Londons politi. Da vi forlod hende, var hun fordrukken, bitter og udbrændt. Nu har forfatterinden Lynda la Plante skrevet en prequel til ’Mistænkt’-serien, og i den har man givet rollen som den helt unge politiaspirant Jane Tennison til Stefanie Martini, der måske ikke ligner Helen Mirren som ung, men besidder den samme afvæbnende både skønhed og skarphed som hende.

Året er 1973, 1960’erne er definitivt ved at være overstået, og Swinging London er allerede længe siden. Og for en ung, årvågen, ambitiøs kvinde i politikorpset står den på te og småkager til chefen, optørring af bræk i forhørslokalet og gammelsultne blikke, der gramser en på numsen med indestængt gusto.

Hvilket imidlertid ikke får overklassepigen Jane Tennison til at foretage karriereskift til studier i kunsthistorie og grafisk design; man fornemmer tydeligt, at her har vi at gøre med en kvinde, der vil mere end at agere telefondame på stationen og blive gift med den pæne overbetjent Bradfield, som hun kommer til at kysse efter en aften på den lokale pub.