»En fortælling om nogle rockstjerner, der bare levede for at trykke den af og få en bajer bagefter«

I dag skriver Henrik Palle om 'Historien om det originale Shu-bi-dua', der blev vist på DR 2 lørdag. Kan ses på dr.dk.

På mange måder var 1970’erne et uendelig polariseret årti. Og det lige fra birkes på franskbrødet eller ej til musiksmag: Var man til Shu-bi-dua eller til Gasolin?

Christianshavnerdrengene med hits om at være ’På banen’ eller ’Druktur nr. 1234’ blev anset for at være den sande folkeligheds besyngere, når de iført genbrugstøj og med smøger i flaben oplod røsterne om ’Kvinde min’ og ’Rabalderstræde’. Mens Shu-bi-dua altid blev fremstillet som nogle duksedrenge med pressefolder, fordi deres vugger stod nord for København og ikke i Nordvest eller på Amager.

Tænk, de tjente mange penge på at spille

Spørgsmålet er imidlertid, hvem der var mest folkelig. For godt nok havde rendestensromantikken kronede dage i kølvandet på 60’ernes velfærdsboom, men Shu-bi-dua sang sig jo direkte ind i hjerterne på den nye middelklasse, der værdsatte sjov og ballade samt seriøst godt guitararbejde og velproduceret rock. Det er godt nok ikke den vinkel, Janus Køster-Rasmussens fine film om shubbernes formative år anlægger, men det er til gengæld tanker, der melder sig hos denne seer under gensynet med den velproducerede fortælling, fra dengang folk stadig læste BT i frokostpausen.

Selvfølgelig kan man ikke fratage Gasolin’ den betydning, orkestret havde for dansk populærmusik i de år. For de var kæmpestore. Men det var Shu-bi-dua altså også. Imidlertid blev orkestrets motiver beklikket: Tænk, de tjente mange penge på at spille; de lagde aldrig skjul på, at det også var en drivkraft – ud over at have det skægt.

Gasolin’ dækkede sig altid ind under en kappe af proletarsnobberi: Vi er ikke rige, gentog Kim Larsen igen og igen, selv om enhver med adgang til en lommeregner og en smule omløb i hovedet sgu da kunne sige sig selv, at var benzindrengene ej velhavende, så blev de snydt, så vandet drev.

Men på en eller anden måde havde Danmark anno 1970’erne brug for en fortælling om nogle rockstjerner, der bare levede for at trykke den af og få en bajer bagefter. Man kunne ikke rumme historien om nogle gutter fra den øvre middelklasse, som ud over deres andre talenter også var hammerdygtige musikere, supersjove tekstforfattere og begavede satirikere. Eller rettere: Den mytomane tabloide offentlighed havde ikke brug for sådan en historie, der gik imod kunstnerromantik og eventyrfortælling. For det er jo ikke tilstrækkeligt H.C. Andersen, når man hører en Michael Hardinger sidde og fortælle, at han ikke nødvendigvis ville være rockstjerne for alt i verden.