I fjerde afsnit af 'Broen' virker det hele så forstillet, at entertaineren Liberace fremstår som Niels Hausgaard i sammenligning Ugens afsnit af ’Broen’ efterlader sin seer grundforvirret på et ikke ueffent niveau. Så godt som alle karaktererne er ulykkelige, og Saga Norén optræder stadig som en elefant i en porcelænsforretning.

Det er seriøst onde mennesker, der er på spil bag kulisserne i ’Broen IIII’. Først tog de livet af en på overfladen flink embedskvinde. Hun blev stenet ihjel. Så røg tvillingebroderen til den forløjne journalist, og han blev sendt af sted via stærkstrøm. Og i dette afsnit gik det ud over gangsteren Williams nyretransplanterede lille pige, Leonora. Hendes urimelige død skete som følge af gift injiceret i hende af faderen selv.

Hvad fanden er meningen, må man her tæt på midten af serien spørge sig selv. Hvad er meningen med de to forældreløse gadepiger, som Thure Lindhardts plagede og i Saga Norén forelskede politimand tog til sig, blot for at blive skuffet og bestjålet? Hvad er det med manden til den afdøde udlændingestyrelsesdirektør Grethe Thormod? Hvorfor står han i haven og brænder hendes papirer, så kort tid efter at hun er blevet stenet til døde?

Hvorfor er den suspekte taxachauffør Lars Ranthes ekskone og deres fælles søn blevet indlemmet i en sektlignende by, hvor lederen minder mistænkeligt meget om den figur, Holly Hunter spillede i tv-serien ’Top of The Lake’? Hvad er det for en hospitalsklovn, der tilsyneladende har et horn i siden på gangsteren William samt måske et par stykker til? Er Charlotte Fichs karakter så naiv, at hun tager sin mands lamme undskyldning om en alarm på jobbet for gode varer, selv om han kom hjem uden bil og penge og ikke rigtig vil snakke om det? Hvad er det for et ægteskab, de har? Og hvordan skal vi acceptere, at hun på den ene side er godtroende som en småtbegavet grisebasse og samtidig skarp nok til at se, at hendes svoger og svigerindes barns øjne ikke stemmer overens med genetikkens mest grundlæggende love?

Det er mange spørgsmål, og det er ikke engang dem alle. Ugens afsnit af serien har åbenbart som præmis at være endnu mere rundforvirringsfremkaldende end metoderne i den gamle Monty Python-sketch 'Forvir en kat’.