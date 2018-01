'The Square' og dansk-syrisk dokumentar er nomineret til en Oscar Den 'halvdanske' film kan løbe med prisen for årets bedste udenlandske film. Se de nominerede i hovedkategorierne her.

Danske Claes Bang skal igen til filmprisfest. Denne gang den største af dem alle.

Den svenske film 'The Square' er nemlig blandt de fem nominerede i kategorien bedste udenlandske film, når verdens største filmpris, Oscar, uddeles 4. marts.

Det er netop blevet offentliggjort i en live-sending på Oscar-akademiets YouTube-kanal.

'The Square' skal dyste mod 'The Insult' (Libanon), chilenske 'Una Mujer Fantástica, ungarske 'On Body and Soul' og den russiske 'Loveless'.

Dermed slipper 'The Square' for at konkurrere med Fatih Akins tyske terror-thriller 'Aus dem Nichts', der vandt den tilsvarende pris ved Golden Globe-uddelingen.

Selv om 'The Square' altså måtte se sig forbigået ved Golden Globe-uddelingen, har den vundet et hav af andre priser. Senest den svenske Guldbagge, hvor Ruben Östlund vandt som bedste instruktør.

Sidste år modtog den Guldpalmen i Cannes, ligesom at den stjal al opmærksomhed ved European Film Awards i begyndelsen af december. Her løb filmen med hele seks priser, bl.a. til Claes Bang for bedste mandlige hovedrolle.

Også den dansk-syriske dokumentar 'The Last Men in Aleppo' er blevet nomineret. Nemlig i kategorien bedste dokumentar. Her skal den dyste mod 'Abacus: Small Enough to Jail', 'Faces Places', 'Icarus' og 'Strong Island'.

Og endnu mere dansk kulør på festen ... filmfotografen Dan Laustsen er nomineret for filmen 'The Shape of Water' i kategorien bedste filmfotografering.

Det er fantasy-filmen 'The Shape of Water' der fører an med 13 nomineringer blandt andet for bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelig hovedrolle.