En mandefilm for hårde drenge: 12 mænd og en dansk fotograf rider ud og får amerikanske hjerter til at svulme Fuglsigs krigsfilm ’12 Strong’ beskriver en heroisk mission i Afghanistan uden forstyrrende eftertanker.

FOR ABONNENTER

Jerry Bruckheimer er som producer kendt for at gå lige til sagen. Succesproduceren bag film som ’Top Gun’, ’The Rock’, ’Armageddon’ og 117 andre blockbusterfilm sat i søen med fart og tempo og en instinktiv afsky for enhver form for krinkelkroget tankevirksomhed.

Så tvivl og tøven præger naturligvis ej heller filmen om de 12 brave amerikanske soldater, der kort efter angrebet 11. september 2001 drog på ekstremt farefuld mission i Afghanistan for at hjælpe den hårdt pressede nordalliance med at stikke en kæp i hjulet på Taleban og Al-Qaeda.

Det hedder sig, at historien om de 12 elitesoldaters forbløffende mission har været hemmeligholdt indtil for nylig. Det er nu en sandhed med modifikationer. Doug Stantons bog ’Horse Soldiers’ om den vilde aktion udkom i 2009.

Hemmeligstemplet eller ej kunne den sene ankomst have været en anledning til at tackle stoffet med en eller anden form for historisk eftertanke. Det sker ikke. ’12 Strong’ instrueret af den danske debutant Nicolai Fuglsig er blevet en patriotisk-heroisk actionfilm lavet så lige ud ad landevejen, som det er muligt.