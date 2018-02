Sidste afsnit af 'Broen IIII': Grænsen for udpenslet vold og ryggesløs brutalitet er flyttet sig gevaldigt

FOR ABONNENTER

Egentlig er historien om drabet på vestens fjende nummer 1, al-Qaedas leder Osama bin Laden, i maj 2011 velkendt. Den danner selve grundstenen for den berømmelse, respekt og ærefrygt, der omgiver eliten blandt verdens elitesoldater, Team Six fra den amerikanske flådes elitestyrke, Navy Seals.

Men med afsæt i terrorlederens angiveligt mishandlede lig, stribevis af insider-kilder og kilder i andre dele af det amerikanske militær og CIA sætter det anerkendte amerikanske internetmagasin The Intercept elitestyrken på anklagebænken. I en 41 sider lang gennemgang af styrkens historie under overskriften »Team Six’ forbrydelser« afdækker den erfarne reporter Matthew Cole en anden og ukendt side af den eliteenhed, som både politikere, soldater og raske unge mænd over hele verden har ophøjet til mytiske overmennesker i den gode sags tjeneste.

Det er en kendsgerning, at verden aldrig har set det amerikanske militærs billeder af den dræbte al-Qaeda leders lig, der kort efter blev sænket i havet fra et amerikansk hangarskib i Det Indiske Ocean. I et interview med tv-stationen CNN’s »60 minutes« efter triumfen understregede præsident Barack Obama at: »vi udbreder ikke den slags ting som en slags trofæ«. »Vi spreder ikke meget voldsomme billeder af en, der er blevet skudt i hovedet. Det skal ikke cirkulere som en opfordring til mere vold eller som et propagandainstrument. Sådan er vi ikke«.

Hvad verden imidlertid ikke kendte til før artiklen i The Intercept, er den helt særlig ’signering’ af fjenders lig, som dele af elitestyrken angiveligt har brugt gennem flere år og som kulminerede i soveværelset i Abbottabad.