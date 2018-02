»De skal have røvfuld, jo«: På en pløjemark dyster 'Guldgraverne' om at finde danmarkshistorien i mulden

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Malene Jensen om 'Guldgraverne' på DR K.

---

Er det din første dirham?«. »Ja«, svarer den 23-årige blikkenslagerlærling Rickey fuld af smittende begejstring, mens Bjørn på 44 år og Louise på 42 år bidrager til ekstasen med hujekor og skulderklap.

Vi befinder os på en mark lidt uden for Haderslev. Regnen siler ned, og de tre udgør Team Viking, et hold amatørarkæologer fra Sjælland, der i første afsnit af ’Guldgraverne’ dyster mod Team Rainbow Power bestående af tømreren Poul på 55 år, den 38-årige psykolog Maria samt senior sales-manageren Kristen på 54 år i en kamp om at finde det bedste danefæ.

Reglerne? To hold, tre timer i alt, seks metaldetektorer, af sted, vend tilbage med ét finalefund til vurdering af en fagmand, og håb det bedste. Det er i hovedtræk opskriften på et nyt program på DR K, hvor danmarkshistorien graves frem af mulden.

Detektoren har virkelig reddet mig fra min fortid Rickey, amatørarkæolog

Og Rickey har nu for første gang fundet en dirham, eller rettere et dirhamklip, som er en arabisk sølvmønt, der er blevet klippet i mindre bidder engang i forne tider for at blive brugt som betalingsmiddel. Og som er et ret sjældent fund på de sønderjyske kanter, får vi at vide. Så hans glæde er fuldt forståelig.

'Klassiske lortefund'

Programmet har lidt af det hele. Der er konkurrenceelementet i form af amatørarkæologernes skattejagt, som ikke er for sjov. »De skal have røvfuld, jo«, hører vi Poul sige.

Vi får viden om holdenes fund, her præsenteret af museumsinspektør ved Museet på Sønderskov Lars Grundvad, og viden om tidligere og store danefæfund leveret i quizform af vært Liv Thomsen – vidste du for eksempel, at Kirsten Svendsdatter, der fandt det første guldhorn i 1639, fik et skørt i gave af Christian IV som tak for fundet? Jeg gjorde ikke.

Og så får vi som seere desuden en lille tilpas doseret mængde følelses-tv, når for eksempel Rickey siger: »Jeg har været lidt af en rod, ik’. Har røget nogle forkerte ting og lidt af hvert, ik’. Så hvis jeg ikke havde fået min detektor, havde jeg nok ikke siddet her i dag på den måde. Detektoren har virkelig reddet mig fra min fortid«. Det er da smukt.

På de tre timer finder de to hold overraskende mange ting: en borgerkrigstidsmønt, måske slået af Erik Menved. De finder en tenvægt brugt til at spinde garn, en skivefibel brugt som dragtspænde i bronze- og middelalder, et klip af en dirham, en forgyldt broche og diverse spændskiver, metaldimser og »klassiske lortefund«.

Hvad jeg skal lave, når jeg skal have en ny hobby? Bippe rundt på de danske pløjemarker med min metaldetektor. Selvfølgelig. Bip ... Bip ... Bip, bip, bip, bip, bip.