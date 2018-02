Svindeltiltalt for 100 millioner kroner til anklageren: »Jeg følte mig dybt krænket af det spørgsmål« Tirsdag tog Johan Schlüter plads i forhørsstolen i byretten, anklaget for at svindle for 100 millioner kr. Og anklager selv sin reservedatter for at stå bag.

Det var en ualmindelig ivrig og talelysten Johan Schlüter, der i går indtog forhørsstolen i Københavns Byret i sagen om svindel for 100 millioner kulturkroner.

»Sagen mangler kød og blod«, proklamerede den svindelanklagede advokat, da han havde sat sig til rette.

Fra sidelinjen i retssal 41 har Schlüter overværet den flere dage lange afhøring af hans tidligere partner i Johan Schlüter Advokatfirma, Susanne Fryland, som han mener, har ført ham bag lyset og står bag den svindel med rettighedshaveres midler, som begge advokater er tiltalt for.

Schlüter har været mere end almindeligt uenig i Frylands forklaring. Det har ingen i retssalen været i tvivl om. Han har rystet på hovedet. Brummet en anelse. Men trods alt behersket sig.

Der var således en hel del, Johan Schlüter gerne ville korrigere, da han langt om længe fik ordet i retten. Spørgsmål fra bagmandspolitiets anklager var stort set ikke nødvendige. Han talte af sig selv.

»Anklageren startede med at spørge Fryland om vores personlige relationer. Og det blev der skøjtet lidt let hen over«, mente Johan Schlüter.

Han ville derfor gerne understrege over for retten, hvor nært et forhold de to i virkeligheden havde haft. At han lærte Susanne Fryland at kende, da hun ikke engang var fyldt 10 år. At Susanne Fryland havde boet et halvt år hos Johan Schlüter og hans kone, da hendes forældre gennemgik en skilsmisse i 1980’erne.

Følte sig dybt krænket

Og det førte Schlüter videre til noget andet, han havde hørt under afhøringen af Susanne Fryland. Anklageren spurgte Fryland, om det var aftalt mellem de to advokater, at reservedatteren skulle tage »skraldet« for svindlen.

»Jeg følte mig dybt krænket af det spørgsmål. Forholdet var fuldstændig det modsatte«, sagde advokaten.

Det var derfor heller ingenlunde nemt for Schlüter at politianmelde Susanne Fryland for svindel, som han gjorde sammen med den tredje partner Lars Halgreen 1. juli 2015. Samme dag som rettighedshaverne i Producentforeningen indgav en politianmeldelse af Johan Schlüter Advokatfirma for at opkræve langt flere midler fra rettighedshaverne, end advokaterne havde ret til for deres arbejde.

»Jeg dømmer ikke andre. Jeg bryder mig ikke om at anmelde andre. Jeg var dybt rystet, men det var ikke min indstilling at ville anmelde hende«, sagde en højt talende og fægtende Schlüter.

Han kunne ikke selv føre pennen. Det var Lars Halgreen, der måtte skrive anmeldelsen, forklarede Schlüter.

»Det var tungt. Det var meget, meget tungt. Men at dømme og være vred, det er ikke mig«, sagde advokaten.

Alligevel kunne Schlüter og Halgreen ikke gøre andet end at anmelde deres kollega og partner, forklarede han.

»Hvorfor ikke?«, ville senioranklager Malene Stage Christensen gerne vide.

»Vi var nødt til at markere, at der ikke havde været strafbare forhold i Johan Schlüter Advokatfirma, men et andet sted«, svarede den anklagede med henvisning til datterselskabet Registrering Danmark, der havde Fryland som direktør.

»Jeg holdt hånden under Fryland«

Schlüter kæmpede i 1990’erne »en sej kamp« mod internationale producenter for at sikre penge til de danske rettighedshavere. Han opbyggede et sirligt forvaltningssystem, der stod for at indsamle og fordele millioner af rettighedskroner rundt til primært danske producenter.