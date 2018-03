Ny sæson af 'The Americans' er fremragende. Intet mindre

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Marcus Rubin om 'The Americans', sæson 5.

Vi lever i en forvirrende og urovækkende tid. Den globale verdensorden er under hastig forandring, Kina buldrer frem, islamisk terror er blevet det store tema og har skabt opbakning til voldsomme krige og indskrænkninger i basale frihedsrettigheder. Og så er der klimakrisen, udfordringen fra techgiganterne, Donald Trump og alt det andet, som man kan gå at bekymre sig over.

Det hele var meget enklere under den kolde krig. Der vidste man, hvordan det hele så ud, det var Vest mod Øst i en titanisk kamp om verdensherredømmet.

set i tv The Americans, sæson 5. Kan ses på Netflix.

Den enkelhed er en klar del af charmen ved tv-serien ’The Americans’, hvis femte sæson for nylig blev frigivet på Netflix.

For dem, der ikke har fulgt med, er konceptet i serien som følger: Hovedpersonerne er medlemmerne af en ærkeamerikansk familie med to børn og et hus i forstæderne. Bag facaden er de imidlertid dybt hemmelige agenter for Sovjetunionen og udfører – iført utallige opfindsomme forklædninger – missioner og drab overalt i USA. Genboen er en agent fra FBI, og hans teenagesøn er – for at gøre forviklingerne endnu større – nu blevet kæreste med de russiske agenters datter. Datteren selv har opdaget familiens hemmelighed og skal kæmpe for at holde tæt.

Det, der virkelig gør ’The Americans’ til en fremragende serie, er, at den også giver plads til mere udfordrende moralske gråzoner

Selve ideen om at leve et totalt dobbeltliv er i sig selv fascinerende, men det, der virkelig gør ’The Americans’ til en fremragende serie, er, at den også giver plads til mere udfordrende moralske gråzoner.

Russerne er ikke altid onde, amerikanerne kan også gøre frygtelige ting, og alle personerne kommer løbende i næsten uløselige moralske dilemmaer.

Min personlige helt er ægtemanden Philip, der lige fra begyndelsen tit og ofte kommer i tvivl om, hvorvidt det nu er den rigtige supermagt og den rigtige sag, han kæmper og risikerer sit liv for. Efter næsten et helt voksent liv i USA synes Philip sådan set, at der er meget rart, og samtidig er han irriteret over de konstante og urimelige krav, som centeret i Moskva hele tiden stiller.

Men hans ’handler’, en ældre mand kendt som Gabriel, er normalt over et spil Scrabble i stand til at overtale ham til en mission mere.

Det er basalt godt drama, det løbende psykologiske dobbeltspil krydret med lidt aktion fra de forskellige missioner. Og så for folk som mig i 40’erne også med en klar dosis nostalgi af barndommens 1980’ere. Det er fascinerende – og lidt uhyggeligt – at se, hvor meget verden har forandret sig siden dengang. Det er næsten, som om det hele foregår i sort-hvid.