Så vilde er de vist heller ikke med bøger ovre på DR

Vi er mange, som blev skuffede, da vor public service-kanal langt om længe besluttede sig for at kreere et program om litteratur. Vi, som mindes tæskeholdet fra ’Bazar’, hvor Michael Strunge og Pia Tafdrup spillede slem strømer med kritisk knippelsuppe og god strømer med kold kaffe over for stakkels Lola Baidel med kortsigtet knækprosa om hjerte og smerte.

Set i tv Vild med bøger DR K, 6. marts kl. 21.30. Kan ses på dr.dk

Men så endte DR med at sætte en ældre beleven og dreven reklamemand til at trække bøger ud af reolen og småsnakke. Flemming Møldrup, kendt for at gætte typer ud fra, om nu Thomas Mann eller Morten Korch stod i reolen, om bilen var en Berlingo eller en Bugatti, blev mod sin egen type castet til at levere en halv times sympatisk bogtomgang med en indkaldt forfatter og en gæst, som kunne være politiker, men ikke pølsemand. Over for et lydhørt, venligt og klappeklart publikum, som du kender fra diverse bogmesser. Læsende mennesker, som gerne er til noget om forfatterens liv og levned, mindre om litterære detaljer, finesser, og hvem det er, som egentlig fortæller romanen.

På det sæt leverer Møldrup varen. Her er aldrig noget om stilens impressionisme eller dækket direkte tale. Når man tænker på, hvad de har lov til på andre kulturområder, film og sport, er fagligheden so oder so. Men hvor det at være vild med bøger er lige så ekstatisk grænseoverskridende som at servere dyrlægens natmad midt på dagen. Men det har også sine fordele sådan rent kulturelt pacifistisk.

Begge havde bøger med, som de ikke havde læst

Her forleden havde Møldrup besøg af den professionelle polemiker og store journalist Morten Sabroe i anledning af hans bog ’32 cm’, som har fået blandede anmeldelser. Ifølge Sabroes intellektuelle analyse og viden skyldes dette, at anmeldere har jord i hovedet. Og at mænd har fået deres maskulinitet ferniseret væk af feminister, kampklare kærester, som kastrerer magen under parringsakten. Således slagsmål i vente. Men Sankt Flemming er indbegrebet af den bløde mands milde skytshelgen. Og bløde mænd taler pænt til toughe mænd.

Det endte med, at Sabroe mumlede ud i sin egen ørken uden ekko og respons. Thi Møldrup var som tyren Ferdinand ikke til trættekær tyrefægtning. Det bekom publikum såre godt. Jamen på sæt og vis stor ros til Møldrup for at holde kammertonen over for et mellempandet mediemenneske. Så kom heldigvis filminstruktøren Christian Tafdrup ind med sin roste film ’En frygtelig kvinde’. Begge havde bøger med, som de ikke havde læst. Således vild med bøger med måde. Helst uden at bladre for meget endsige læse det hele, slet ikke det med småt.