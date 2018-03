Heathers på HBO: Det er so last year at fat shame mig, dit hvide heteronormative svin Kultfilm fra 1988 ser lovende ud som tv-serie om highschool-livet i 2018.

På film og tv er livet på amerikanske highschools en forberedelse på det kompetitive voksenliv i et kapitalistisk USA, hvor number two is only second best. Det handler om at skille sig ud og tilhøre de rette kliker. Sådan var betingelserne i den sorte komedie ’Heathers’ fra 1988, der ramte bullseye i Reagan-æraen. Og sådan er betingelserne for tv-serie-versionen ’Heathers’, der rammer plet i 2018, hvor de sociale medier har gjort det endnu sværere at navigere i ungdommen.