Disse mænd er stærkere end din far. Jo, de er så

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Simon Roliggaard om 'Born Strong' på Netflix.

Min far er stærkere end din far«. Jeg har selv sagt det. Min far har sagt det, og jeg håber, min søn finder grund til at sige det. Der er bare noget med det at være stærk som mand. Sådan tror jeg altid, det har været. Derfor glemmer jeg også at trække vejret i de 12 sekunder, det tager den britiske stærkmand Eddie Hall at løfte 465 kilo op fra gulvet i dokumentaren ’Born Strong’ på Netflix.

Hold da fest, hvor er han stærk.

Og jeg blinker en ekstra gang, når amerikanske Brian Shaw helt uden problemer presser 136 kilo over hovedet i en arm. »En gennemsnitlig overvægtig amerikaner«, som han selv siger.

For søren, hvor er han stærk.

Man kan ikke andet end at blive imponeret over den råstyrke, som verdens bedste powerliftere besidder. Det er ganske enkelt overmenneskeligt. Og stærkmænd som Hall, Shaw og Hafthor Björnsson, der måske bedre kendes som ’The Mountain’ fra ’Game of Thrones’, er også interessante at portrættere. For det kræver viljestyrke at komme dertil, hvor de er. Blandt andet fordi powerlifting på ingen måde handler om æstetik, som det for eksempel gør i bodybuilding. Her handler det ikke om, hvorvidt en dommer synes, at en bestemt muskelstørrelsekombination er pænere end en anden.

Det handler om, hvad du selv er i stand til. Kan du løfte mere end din konkurrent, eller kan du løfte den samme vægt flere gange, vinder du. Det kan ikke diskuteres. Og det kræver kilo at flytte kilo, som det populært hedder. Derfor vejer flere af de medvirkende langt over 100 kilo. De spiser, træner, spiser, sover og spiser noget mere. De presser deres muskler, deres knogler og hele deres krop til det ekstreme for at kunne kalde sig verdens stærkeste mand.

Men okay. Med knap halvanden time er dokumentarfilmen om fire kæmper fra forskellige dele af verden alt for lang. Der er lange passager, hvor der ikke rigtig sker noget, og de forskellige discipliner i stærkmandskonkurrencer mangler den begyndelse, midte og slutning, der gør det dramatisk interessant. Følelsesladet klassisk musik, eksalterede kommentatorer og slowmotion ændrer ikke på det.

Det mest interessante er historien om Eddie Hall og hans familie. På et tidspunkt holder kæresten tårer tilbage, når hun taler om, at Eddies dedikation er skadelig for hans helbred og familien, hvis han bliver ved med at konkurrere for længe. Her er der virkelig en nerve.

Faktisk havde jeg ikke behøvet andre historier end den om arbejderdrengen fra Stoke on Trent, der slog verdensrekorden i dødløft. For Eddie Hall er stærkere end din far.