Lyddesigner: Sådan skal et 25-års jubilæum lyde ’Ready Player One’ markerer 25 års suverænt samarbejde mellem Steven Spielberg og lydguru Gary Rydstrom.

Der er ingen tvivl: Inden for moderne amerikansk filmlyd findes der intet samarbejde, som har været mere toneangivende og prominent end parløbet mellem instruktør Steven Spielberg og lyddesigner Gary Rydstrom.

Og med morgendagens premierebrag, ’Ready Player One’, kan parret fejre 25 års jubilæum – deres første fælles film var ’Jurassic Park’ i 1993!

Rydstrom var med til at mikse ’Always’ tilbage i 1989, men det var 4 år senere, han første gang blev udnævnt til lydchef på et Spielberg-epos, og siden har Rydstrom med enkelte undtagelser været Spielbergs faste lydarkitekt og skabt indtil flere skelsættende lydsider: De største milepæle er ’Jurassic Park’, hvor dinosaurbrølene satte nye rygradsrislende standarder for dyreskrig på film, og det subjektive slagmarkskaos i ’Saving Private Ryan’, som i 1998 revolutionerede krigsfilmen.

Nu er Rydstrom og Spielberg dobbelt aktuelle i de danske biografer – i denne uge med science fiction-eventyret ’Ready Player One’ og næste uge med 1970’er-avisdramaet ’The Post’.

To væsensforskellige film med væsensforskellige lydsider, som derved på fornem vis repræsenterer den enorme spændvidde hos Rydstrom: Han mestrer alt fra lavmælt intimitet til ruskende tjubang.

’Ready Player One’ er i perioder et orgie i avanceret fremtidsaction, men Rydstrom undgår buldrende rabalder ved at være ultrapræcis i valg af lyde.

I en tidlig biljagt skifter lyden konstant perspektiv fra køretøj til køretøj, fra eksplosion til eksplosion, og den virtuose vekselvirkning gør, at trommehinderne aldrig trættes, mens øret guider øjet til at forstå fortællingen i overhalingsbanen. Her er desuden spækket med 80’er-referencer, og Rydstrom inkluderer flere sjove soniske citater.

’The Post’ dyrker fortiden med lige så stort raffinement: Lyden af 1970’ernes avisredaktion udforskes med skrivemaskiner, telefoner, trykpresser, ja, selv lyden af snorene om avisbundterne er der kælet for.

Men samtidig er det også et afdæmpet drama, hvor de små lyde gør en stor forskel som i en scene, hvor Meryl Streeps raslende nøgler er helt afgørende for hendes nervøse skuespil.

25-års jubilæumsfester fås ikke mere veloplagte.