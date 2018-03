Fra 'Funny Games' til 'Amour': Hanekes film er både voldsomme og vulgære

Pianisten. 2001

Foto: fra filmen

Mange elsker ’Pianisten’, for mig personligt gik den over grænsen. Isabelle Huppert spiller en enlig klaverlærerinde, der bor hos sin mor og får en morbid fascination af en brillant musikalsk begavet ung mand, der går til klaverspil hos hende. Det er ikke en pornolækker sm-film, men en udlægning af anatomien i et sadomasochistisk forhold, den gransker selvpåført smerte og seksuel vold i en grad, så den kræver stærke nerver at se.

Kode Ukendt. 2002

Foto: fra filmen

I 2012 kaldte Sight & Sound dette grumme flettedrama for »en af verdens største film«. Den er i hvert fald en af Hanekes mest frustrerende lukkede film, hvor den ene løse ende følger den anden. ’Kode Ukendt’ er nærmest en abstraktion, den skaber ubehag og nervøsitet uden nogensinde at leve sin implicitte voldelighed helt ud. I en scene spiller skuespillerinden Anne (Juliette Binoche) offer for en seriemorder, og et langt stykke hen ad vejen aner vi ikke, om det virkelig sker eller ej.

Funny Games. 1997

Foto: fra filmen

Den modbydeligste film, der findes, en metakommentar om vold i kunsten, men også helt bogstaveligt en rædselsvækkende historie om et middelklassepar og deres søn, hvis hjem invaderes af belevne voldspsykopater, der ikke helmer før ... ja, som slet ikke helmer, punktum. Ti år senere genindspillet i USA med Hollywoodstjerner som Naomi Watts og Tim Roth, men det blev den ikke rarere af. Hele vores kulturs fascination af voldsporno sættes på spidsen her.