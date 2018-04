Vi må aldrig glemme 9. april – heller ikke på tv

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Det var efter sigende, har jeg læst mig til, socialdemokraten Hans Hedtoft, som efter den 5 år lange tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45 formulerede udråbstegnsfrasen ’Aldrig mere en 9. april’ – og således gjorde op med den danske nedrustningstanke og forestillingen om en dansk hyggehær på cykel.

Vi har netop passeret 9. april 2018, altså 78-årsdagen for naziregimets overfald på Danmark – og Norge.

Spillefilmen '9. april' om den tyske besættelse af Danmark i 1940, vist på TV 2 i søndags.

Ja, det er lææænge siden. Men dog ikke så længe, at det er glemt af alle, slet ikke. Men i sagens natur glider datoen 9. april 1940 længere bagud i bevidstheden, også hos de folk, der sammensætter i tv-programmerne.

Jeg er historietosset, ikke kun når det gælder vikingetiden og den tidlige middelalder, men også mellemkrigsårene og Anden Verdenskrig. Og derfor kiggede jeg selvfølgelig efter særlige ’mindeprogrammer’, eventuelt genudsendelser, i mandags – men forgæves. Der var ikke noget.

Aftenen inden havde jeg set spillefilmen ’9. april’ fra 2015 med Pilou Asbæk på TV 2. Jeg så den i biografen i premiereåret, men skulle selvfølgelig se den igen, og gensynet skuffede ikke: Det er en fremragende film, meget tæt, realistisk og bevægende.

Virkelig en film, der giver en stærk fornemmelse af 9. april, som den blev oplevet af de dansksindede i grænselandet.

Men filmen blev ikke fulgt op på selve dagen for det tyske angreb. Ikke noget på skærmen. Vel, det var selvfølgelig ikke nogen ’rund’ 9. april, en sådan kommer ikke før i 2020, og der er naturligvis de personer, som mener, at det ikke er nødvendigt at markere den triste dato hvert eneste år.

Jeg er ikke enig. Den dag, ja hele besættelsen, var et vilkår for generationen før min, og det bør respekteres, mener jeg. Rigtig mange lever endnu, og ikke så få bærer rundt på minder, der har sat betydende aftryk i sjælen.

Så jeg benyttede mit moderne tv-apparats mulighed for at søge på DR K – og der fandt jeg et nyere dokumentarprogram om bombningen af Shellhuset i København, som i den sidste fase af besættelsen var en slags Gestapo-fort.

’Alle’ kender historien om de engelske flys angreb på den forhadte bygning og om den ulyksalige bombning af Den Franske Skole på Frederiksberg.

Det er en fantastisk dokumentar, virkelig godt skruet sammen, og den tjener ikke mindst til at rokke alvorligt ved billedet af besættelsestiden som nogle romantiske dage med lidt mørklægning.