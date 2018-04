»Hvis du ikke kan sige det, så syng det. Og hvis du ikke kan synge det, så dans det«: Musicals er tilbage i serielandskabet

Dan Fogelmans ’Galavant’ fra 2015 er lige så absurd med sin campede middelalderæstetik på et næsten Monty Python-agtigt plan.

Selvbedrag og borderline

Genrens mest raffinerede bud finder man dog i Rachel Bloom og Aline Brosch McKennas komediedrama ’Crazy Ex-Girlfriend’ fra 2015, der netop er blevet fornyet med en fjerde og sidste sæson.

Serien handler om advokaten Rebecca Bunch, der efter et møde med sin sommercamp-kæreste Josh Chan smider alt fra sig og flytter til den californiske flække West Covina, hvor han bor.

Men det er ikke derfor, hun flytter dertil, gentager hun over for sig selv og alle andre. Hun trængte bare til luftforandring. Serien følger Rebeccas ekstreme forsøg – vi taler overvågning, indbrud, falske kærester og svigerforældresmiger – på at vinde Josh, der har en irriterende yogadyrkende kæreste, samtidig med at hun benægter sin mission over for sig selv.

»It’s a lot more nuanced than that«, indvender hun i første sæsons titelsekvens, der dømmer hende som en skør ekskæreste. Selv i sin indledende ’I want’-sang – en genre, der især er udbredt i musicals og Disney-film, hvor hovedpersonen i filmens begyndelse synger om sine håb og drømme – ’West Covina’ holder hun selvbedraget oppe ved at synge om byens fortræffeligheder til billeder af dødssyge stormagasiner, buffetrestauranter og stripklubber.

Hver episode har to-tre sangnumre, der fungerer som ørehængende kærlige parodier på alle tænkelige genrer, fra hiphop, grunge og country til klassiske musicalnumre.

Teksterne behandler både humoristisk og hjerteskærende Rebeccas følelser af selvhad, skam, længsel og forelskelse. »I’m the villain of my own story«, synger hun i et sjældent øjeblik af selverkendelse over kærestetyveriforsøget i en Disney-parodi. Serien brillerer også med sine ligefremme sange om sex og kvindekroppens funktioner.

»I got you a UTI«, crooner hendes nye kæreste stolt, da hun fortæller ham, at hun har fået blærebetændelse, fordi de har dyrket så meget sex.