Intriger a la 'Paradise Hotel' i et bonderøvensk univers er gedigent underholdende tv

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Johan Varning Bendtsen om 'Hjem til gården' på TV 2.

14 danskere i eksistentiel krise af varierende styrke bruger et par wi-fi-fri uger på Lolland til at bygge kaninbure og griseskure i bytte for salt og sukker. Og 500.000 kroner, hvis man vinder.

Set i tv Hjem til gården. TV 2, onsdag. Kan ses på TV 2 Play.

Voksne mennesker kan være overraskende lede efter et par dage med halmdyne og kålrabi

Umiddelbart sidder man ikke åndeløs på kanten af stolen, når man bliver præsenteret for konceptet bag ’Hjem til gården’, og TV 2’s populære underholdningsprogram, der nu er halvvejs gennem anden sæson, er da heller ikke som sådan spektakulært. Men kombinationen af de ugentlige tvekampe, hvor en person bliver sendt hjem, muligheden for at vinde en halv million kroner og intriger a la Paradise Hotel præsenteret i et bonderøvensk univers er gedigent underholdende tv.

Vi møder Allan på 50, der er hotelpedel og ligger inde med hemmeligheden om gamle biler: De skal nusses om »præcis som ældre kvinder«, så fungerer de bedst. Og Lars på 26, der tidligt proklamerer, at han kan leve af vandgrød i en uendelighed, men som i første uge må sande, at »selleri altså tager hårdt på sjælen«.

Desuden følger vi den tidligere værtshusejer og dukkehusbygger Hanne, den »positive og udadvendte« poledanser Ditte samt John, der har fået amputeret et ben. Han deltager for at finde ud af, hvor hans grænse går. Det gør den – spoiler alert – ret tidligt.

Sammen skal de syv mænd og syv kvinder drive gården på gammeldags maner. Skal der mælk i kaffen, skal koen malkes. Er kødtrangen stærk, må kælekaninen pelses.

Derudover skal deltagerne hver uge løse en større praktisk opgave under supervision af den lettere akavede landmand Philip. Løses opgaven, udløser det en præmie. Løses den ikke, bryder frustrationen ud i fuldt flor. Og det er en vigtig drivkraft i programmet. Hårdt arbejde, hårde senge og savn af familie og Netflix er nemlig godt for dramaet. Voksne mennesker kan være overraskende lede efter et par dage med halmdyne og kålrabi.

Men selv om ’Hjem til gården’ er letfordøjelig underholdning, formår den kun lettere overpsykologiserende vært, Lene Beier, at gøre deltagernes indbyrdes forhold og personlige udvikling interessant. Man tager hurtigt sig selv i at holde med og være imod. Og i modsætning til lignende programmer falder ’Hjem til gården’ ikke for alvor i romantiseringsfælden. Programmet er ærlig og oplysende underholdning, og hvis du skynder dig, kan du nå at komme med, inden den aktuelle sæson går ind i sin afgørende fase.