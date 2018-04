Petra får en baby, og gammelfar spørger, om det virkelig kræver terapi, når unge mennesker skal være forældre i dag

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Petra får en baby' på DR 3.

Jeg har før med stor fornøjelse fulgt den unge kvinde Petra på hendes vej ud i verden. Både da hun spejlede sig i spejlet for at sukke over sit skønhedsmæssige selvværd eller mangel på samme. Og da hun for rundt som en lille nisse(pige) for at finde verdens bedste date. Altid med selvironi i tasken, et læberødt smil og på en sky af kreativ narcissisme og knevrende nysgerrighed.

set i tv Petra får en baby. DR 3 kl. 21.30. Kan ses på dr.dk

Nu er der så gået et stykke tid siden sidst. Jamen hun har fået en kæreste, som hedder Asbjørn. Her efter lidt over et år sammen synes det skam at blive endnu mere fryd og gammen med en lille ny i vente. Petra er blevet vordende mor og befinder sig her i andet afsnit af ’Petra får en baby’ i den søde ventetid. Som altså er knap så sød, som det siges.

Petra er nemlig bange for at blive en sur kæreste og rejekælling. Vil hun udvikle sig til en furie, som holder nøje øje med sin mage og er en plage med hensyn til barnets tarv? Aner hun, at Asbjørn synes, det er for tidligt at blive far? Han er ikke færdig med at gå i byen og synes at se sin ungdom forsvinde i søvnløse nætter og skidne bleer. Og hvad med kys og kram med mere?

Det er jo ikke særlig nye og originale emner. Kvinder bliver til andet end kvinder, når de bliver mødre, og ser alt igennem både andre og egne øjne. Mænd derimod forlader diskoteket senere. De har det jo ikke tæt inde på og i kroppen. Det at bære på noget, som vokser et sted mellem mave og skød.

Alt det er Petra klar over på den fornuftige måde, alligevel er hun ikke følelsesmæssigt i stand til at klare det sådan uden videre. Det er stadigvæk hendes spidskompetence og alibi for sit program (s)om sig selv, at hun har to sider og kan se dem begge uden at fortrænge den ene frem for den anden. Asbjørn forstår derimod ikke, hvorfor han ikke må tale i mobiltelefon, mens fosteret bliver skannet – nok også lidt bøvet og drengerøvet sådan at kvidre med andre, mens kæresten ligger på briksen. Men kræver det psykologhjælp? Er det vitterlig trenden nu til dags, at når to unge mennesker venter barn, må de i terapi for at se, om de klarer bleskift og nattevagt? Og træne med en robotdukke for at lære at stå op før haltefanden og spædbørnsfædre får sko på. Er det ikke lidt i retning af at sygdomsproblematisere noget, som burde komme af sig selv? Kærligt at tage en tørn med børn og være til stede solidarisk? Spørger gammelfar bare.