Mor kunne ikke støtte 'Utøya'-filmen: »Det eneste, der skete på den ø var én ting. Uskyldige unge mennesker blev dræbt. Intet andet. Min datter blev dræbt«

Erik Poppe sidder i bilen sammen med sin kone og to døtre. Det er sommer, men overskyet. Familien er på vej hjem til Oslo efter lidt ferie i den sydlige del af landet, da telefonen ringer. Der har været en bombeeksplosion i centrum af Norges hovedstad. 40 kilometer derfra holder en gruppe unge mennesker sommerlejr på en ø i Tyrifjorden. Øen hedder Utøya, og datoen er 22. juli 2011.

Erik Poppe husker alt fra den dag. Han husker panikken i sin assistents stemme, da han ringer fra et kontor i Oslo og fortæller om bombeeksplosionen. Han husker, hvordan han hele aftenen sad foran fjernsynet, og tankerne om, at det måtte være al-Qaeda, der stod bag. Han husker lyden fra helikopternes rotorer over hustagene. Og han husker chokket, da nyheden om skyderierne på Utøya kom.

»Fra det øjeblik ændrede alt sig«, mindes Erik Poppe dagen for knap syv år siden.

Erik Poppe Født 24. juni 1960 i Portugal, men er vokset op i Norge og bor nu i Oslo sammen med sin kone og to døtre. Er oprindelig uddannet fotojournalist i 1982 og har tidligere arbejdet for den norske avis Verdens Gang og nyhedsbureauet Reuters. Han var med til at starte filmselskabet Paradox Produksjon AS i 1997. Har instrueret syv film siden 1998, hvoraf de mest populære er ’Kongens Valg’ fra 2016 med danske Jesper Christensen i hovedrollen og 'A Thousand Times Good Night’ fra 2013 med blandt andre Nikolaj Coster-Waldau. Er aktuel med filmen ’Utøya 22. juli’, der har premiere i danske biografer i dag. Vis mere

Vi møder den 57-årige nordmand på en restaurant i Store Strandstræde nær Nyhavn. Han er høj, har et mildt ansigt, og så kigger han en i øjnene, når han taler. Anledning til, at vi mødes, er filminstruktørens nyeste film, ’Utøya 22. juli’, der har premiere i danske biografer i dag.

I filmen følger man den unge Kaja, der er på sommerlejr med sin lillesøster Emilie. De to og resten af de unge på øen har lige fået nyheden om et bombeangreb i Oslo. Kort efter begynder de første skudsalver at lyde på øen. Herfra udspiller sig en modbydelig, virkelig rekonstruktion af Utøya-tragedien, set udelukkende fra Kajas perspektiv. Ofrenes perspektiv.

Du kommer aldrig til at forstå det. Bare hør, hvad vi siger Filmens åbningsreplik

Det er fortællingen om Nordens mest drabelige terrorangreb i nyere tid, hvor Anders Behring Breivik dræbte 77 mennesker. 8 mistede livet ved bombeeksplosionen i centrum af Oslo, og 69 børn, unge og ledere blev dræbt, mens de holdt sommerlejr på Utøya med den socialdemokratiske ungdomsorganisation Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).

»Du kommer aldrig til at fortså det. Bare hør, hvad vi siger«, lyder Kajas åbningsreplik, mens hun stirrer direkte ind i kameraret. Kort efter befinder hun sig i et kaos af pistolskud, frygt, død og kampen for at finde sin lillesøster uden anelse om, hvad hun flygter fra.

Foto: Mads Nissen Erik Poppe, instruktør af filmen 'Utøya 22. juli'

Erik Poppe, instruktør af filmen 'Utøya 22. juli' Foto: Mads Nissen

72 minutter

’Utøya 22. juli’ er optaget på naboøen knap 200 meter fra Utøya og filmet i et langt take uden klip, hvor man følger Kajas flugt minut for minut. Fra der bliver trykket på optageknappen, og til sidste scene ebber ud, går der 72 minutter. Nøjagtig den tid, der gik, fra Anders Behring Breivik indledte sit massemord, til politiet anholdt ham.

At filmen blev på den måde, skyldes dels, at den bygger på øjenvidneberetninger fra overlevende, og dels et ønske om at gøre filmen så tro mod virkeligheden som muligt.

»Næsten alle de overlevende, som jeg har talt med, fremhæver tiden. Det føltes som en evighed, før nogen greb ind. Så jeg blev klar over, at jeg måtte bringe tid ind som en aktiv rolle i filmen. Der er stort set kun en måde at udtrykke tid på som en karakter, og det er at filme i one take«, siger Erik Poppe.

Arbejdet med filmen har stået på i tre år, og undervejs har Erik Poppe flere gange været i tvivl om, om det ville lykkes at skabe en troværdig rekonstruktion af det mareridt, som de unge på Utøya oplevede den sommerdag for knap syv år siden.

»Kunne det virkelig lade sig gøre at finde nogle unge mennesker, der var så talentfulde skuespillere, at de fuldt ud kunne leve sig ind i at være under angreb, og få dem til at udtrykke den rædsel, som de unge mennesker på Utøya oplevede. For det handler om at vise, hvordan du føler i det øjeblik, hvor det går op for dig, at du er ved at blive slået ihjel«, fortæller Erik Poppe om en af de bekymringer, som har har haft i forbindelse med filmen.

»Skulle det lykkes at skabe filmen så tro mod virkeligheden, var jeg nødt til at placere de unge mennesker i en situation, hvor de virkelig følte, at de var under angreb«, forklarer han.

Blandt andet derfor forsvandt hele filmholdet, når optagelserne skulle til at begynde, så der udelukkende var skuespillere, statister og en enkelt kameramand til stede på øen. Selv om arbejdet med filmen tog tre år, blev selve filmen optaget i løbet af fem dage.

»Men vi havde kun ét forsøg om dagen, for efter optagelserne var skuespillerne helt flade efter at have gennemlevet en dag, hvor man bliver skudt efter, uden tilstedeværelsen af et filmhold«, siger Erik Poppe og forklarer, at skuespillerne til sidst ikke bemærkede, at kameramanden var til stede.

»Så det var reelt set følelsen af at være alene på den ø«, siger han og understreger, at selv om filmen forsøger at skildre tragedien så virkeligt som muligt, er karaktererne opdigtede.

Den optagelse, der nu vises i biografen, er filmet på fjerdedagen.

Foto: Lars Just (arkiv)

Utøya forsvandt

Når man spørger Erik Poppe, hvad der ligger til grund for at filmatisere tragedien på Utøya, fremhæver han den landesorg og sammenhængskraft, der blev udløst i dagene efter angrebet. Han forklarer, at flere hundrede tusinde nordmænd mødte op i gaderne med roser for at stå sammen i sympati med de overlevende, efterladte og alle, der var berørt af tragedien.

»Der var mennesker fra alle dele af samfundet på tværs af etniske baggrunde og politiske orienteringer. Og det øjeblik definerede os som en samlet og stærk nation. Vi delte sorgen og vreden med hinanden. Aldrig før eller siden har vi stået så tæt sammen, som vi gjorde i dagene efter 22. juli«, siger han.

Men med tiden forsvandt fokus fra ofrene, dem, der burde stå i midten af det hele, forklarer filminstruktøren. I stedet for at diskutere det ekstreme fjendebillede og nedkæmpe den højrefløjsekstremisme, som terroristen repræsenterede, fortabte politikere, medier og store dele af befolkningen sig i diskussioner om teknikaliteter.

»Det blev efterhånden til, at folk huskede 22. juli for uenigheder om, hvor mindesmærket skulle stå, og hvordan det skulle se ud. Vi diskuterede, om regeringsbygningen skulle rives ned eller genopbygges. Samtidig blev opmærksomheden rettet mod Breivik, der brokkede sig over forholdene i fængslet og ønskede at ændre sit navn«, siger Erik Poppe, der med filmen ønsker at give historien om Utøya tilbage til ofrene.

»Som årene gik, vidste vi stort set alt om Breivik, men de mennesker, som det gik ud over, vidste vi meget lidt om. Tro det eller lad være, men historien om Utøya var ved at forsvinde. Øen repræsenterede fortsat en tragisk dag, men blev et ubærligt minde, som ingen havde lyst til at gå dybt ind i. Det udviklede sig til at blive det her mytiske sted, hvor der skete noget forfærdeligt, men forbundet med Breivik og ikke ofrene«.

En hvid mand

En aften blev distancen til tragedien for stor. Erik Poppe sad og så et debatprogram i fjernsynet, og det fyldte ham med en følelse af frustration og vrede. Emnet var, ’hvordan forebygger vi, at terroren kommer til Norge?’. For instruktøren at se talte panelet i programmet om terroren, som om det var et eller andet, nationen skulle værne sig mod udefra. Som om de havde glemt, at terroren allerede havde ramt. Ikke fra en muslimsk terrororganisation fra en fjern egn, men »en hvid mand, midt iblandt os«.

»Jeg var målløs. Hvordan kunne de diskutere det? Folk tænker, at angrebet var en gal mands værk, men det var det ikke, det var et politisk motiveret angreb, som han detaljeret havde planlagt i tre år. Jeg var frustreret over, at vi ikke brugte det politiske klima og den sammenhængskraft, som vi oplevede efter angrebet, til at nedkæmpe noget af den racisme, højrefløjsekstremisme og neofascisme, der vokser frem i Norge og mange andre steder i verden«, siger han.

Erik Poppe fik en følelse af, at han var nødt til at ruske op i folk. Ikke for at komme med en masse løsninger på de aktuelle udfordringer, som han observerede, men for at minde folk om, at terroren allerede har fundet sted. For som Erik Poppe siger, er vi ikke færdige med at diskutere, hvad der i virkeligheden skete på Utøya 22. juli 2011.

»Hele historien i den her film er forankret i at finde tilbage til de følelser, som vi alle sammen var fyldt af, den dag hvor tragedien fandt sted. Det er en påmindelse om, hvad der ramte os som nation. Og det er nødvendigt at blive mindet om«.

Det udviklede sig til at blive det her mytiske sted, hvor der skete noget forfærdeligt, men forbundet med Breivik og ikke ofrene

Hvorfor føler du, at det for dig som kunstner og filmskaber er ’nødvendigt’ at minde folk om Utøya-tragedien?

»Vi lever i en tid, hvor vold ikke længere gør noget indtryk på os. Vi hører så tit om nye bombninger, massakrer og skoleskyderier, at vi nærmest er blevet immune over for volden. Vi reagerer ikke på det, når vi ser det i fjernsynet eller på film. Men det burde vi. Og den her film kan måske være med til at give et ansigt til, hvordan vold ser ud, og vække den vrede og frygt, der kan motivere os til at reagere«.

Uden for restauranten har nogle håndværkere travlt med dagens arbejde. Der bliver hamret søm, savet i træ og boret i vægge.

Gjorde du dig nogle tanker om, hvorfor det lige præcis var dig, der skulle lave den her film?

»Det er et godt spørgsmål, for det her projekt spurgte ikke efter mig. Og for at være helt ærlig var der en del af mig, som ikke havde lyst til at lave filmen. For det handler om at gå så dybt ind i noget ufattelig tragisk. Men jeg havde som sagt en oplevelse af, at fokus forsvandt fra ofrene, og det gjorde mig nysgerrig på at mødes med de overlevende og pårørende og høre dem om, hvad de oplevede. Flere af dem fortalte, at de ofte mødte folk, der manglede forståelse for deres situation og havde svært ved at sætte sig ind i, hvad de havde oplevet«, forklarer instruktøren, som dermed blev bekræftet i, at han skulle lave filmen.

En mor

I løbet af de tre års arbejde med ’Utøya 22. juli’ havde Erik Poppe adskillige samtaler og møder med ungdomsorganisationen AUF, det norske politi samt Støttegruppen, der blev oprettet for de unge overlevende og efterladte efter angrebet. Og havde det ikke været for deres opbakning, var arbejdet med filmen nok stoppet der. I hvert fald lå beslutningen om at gå videre med projektet først fast efter mødet med dem, der var berørt af tragedien.

»Jeg præsenterede ideen til projektet og fortalte dem om min vrede og frustration. Men hvis ikke de delte den frustration, havde filmen ingen berettigelse og værdi. Det her skulle være deres fortælling«, fortæller Erik Poppe om sit første møde med Støttegruppen, hvor der var positive tilkendegivelser.

Forinden havde Erik Poppe også været i kontakt med filminstituttet for at høre, om nogen var i gang med at lave en film om Utøya. Det ville ikke være utænkeligt, for næsten hver måned udkom en ny bog om angrebene. Men ingen af bøgerne syntes at kunne håndtere de store følelser forbundet med tragedien og fyldestgørende udtrykke, hvad der egentlig skete, forklarer han.

»Flere bøger har forsøgt at forklare, hvad de unge mennesker på Utøya oplevede den dag. Men for mange er det blot ord og glimt af historien, der ikke fuldt ud er i stand til at give folk en forståelse for det, der fandt sted. Det kan film og billeder i højere grad«, lyder det.

Under et af sine møder med Støttegruppen bad han alle de fremmødte om at dele deres bekymringer, tanker og tvivl om projektet.

I den forbindelse kom en mor op til ham og trak ham til side. Selv om hun fornemmede, at der var stor opbakning til filmen, lod hun ham vide, at hun ikke kunne støtte projektet.

»Jeg er grundlæggende pessimistisk. Jeg nærmest hader ideen om, at nogen vil lave en film om mordet på min datter. Hvis den på nogen måde bliver til en sentimental fortælling om tro, håb eller kærlighed, vil jeg aldrig kunne tilgive dig. For det eneste, der skete på den ø, var én ting. Uskyldige unge mennesker blev dræbt. Intet andet. Min datter blev dræbt«, sagde hun.

De ord blev på mange måder et vendepunkt eller en milepæl i arbejdet med filmen. For det, som hun i virkeligheden sagde, var, at filmen skulle være så tro mod virkeligheden, så ærlig, med så meget respekt og værdighed, at det formodentlig ikke var muligt, forklarer Erik Poppe.

»Det fik mig til at indse, at jeg måtte samle en gruppe overlevende og bringe dem ind i projektet. Ikke foran kameraret, men som mine tætte konsulenter og samarbejdspartnere gennem hele processen. Både med at skrive manuskriptet og under optagelserne, så filmen kunne blive så sandfærdig en skildring af tragedien som muligt«, siger han.

Foto: Mads Nissen

Et håndskrevet brav

Når filminstruktøren taler om sit samarbejde med de overlevende, har han svært ved at finde ord, der kan beskrive den værdi, som de har haft for filmens tilblivelse. At ’Utøya 22. juli’ står, som den er i dag, tilskriver han dem. For knap syv år siden befandt de sig midt i tragedien, hvor flere af deres venner mistede livet, og nu har de fortalt deres historier.

»Det her er så meget et resultat af deres arbejde. Hvad de har oplevet, er så frygteligt, at vi ikke forstår det. De var i midten af det her helvede for syv år siden, men de var klar til at gå ind i alt det igen ...«, siger Erik Poppe, og holder inde et øjeblik.

»Jeg har virkelig svært ved at finde ord, der beskriver den respekt, som jeg har, og som vi alle bør have for de her unge mennesker«, siger han så.

Og ikke nok med at de unge overlevende har sat et afgørende aftryk på filmen. De har også været en fast støtte for ikke bare instruktøren, men hele holdet omkring filmen, når der opstod tvivl om projektet.

Undervejs i processen har Erik Poppe flere gange stillet sig selv spørgsmål som ’hvorfor skulle jeg, og hvordan kan jeg lave den her film?’, forklarer han.

»Der var øjeblikke, hvor jeg følte, at jeg var ved at definere eller omdefinere en hændelse, der har så afgørende betydning for en hel nation. Men når jeg vaklede, overbeviste gruppen af overlevende mig om, at vi skulle fortsætte«, siger Erik Poppe.

En mand kommer hen til vores bord i restauranten og spørger, hvad Erik Poppe kunne tænke sig at spise. Det er signalet om, at tiden er gået, og vi skal til at slutte. Men inden vi siger farvel, er der et spørgsmål, som hænger uforløst tilbage. Det handler om den mor, der udtrykte bekymring omkring filmen.

Ved du, om hun har set filmen, og har du hørt fra hende siden?

Vi er der, hvor vi har brug for at blive mindet om smerten og sorgen

»Ja. Da hun havde set filmen, var hun meget lettet og positiv. Hun sendte mig et håndskrevet brev, hvor hun anerkendte, at filmen var i stand til at vise og udtrykke, hvad der fandt sted. Hun skrev, at hun med filmen har fået noget, som hun kan bruge og vise til andre, så de bedre kan forstå, hvad hun og alle andre tæt på tragedien har gennemgået. For historien er også hendes«, fortæller Erik Poppe, med henvisning til at flere scener i filmen viser telefonopkald fra forældre, der ringer op til deres kære, mens børnene befinder sig midt i skyderierne.

»På den måde viser filmen også noget af den magtesløshed og skræk, som forældrene må have oplevet«.

Under interviewet har Erik Poppe flere gange talt om vigtigheden af filmens tilblivelse med en overbevisning i stemmen. Nærmest ud fra en betragtning, der giver indtryk af, at filmen ville være blevet til, uanset om han var gået ind i projektet eller ej. Som om det er naturligt, at filmen kommer netop nu. Og når man spørger ham, hvorfor det forholder sig sådan, forklarer han, at det hænger sammen med den kollektive sorgproces i Norge.

»Det er der, vi lige nu er som nation. Vi er der, hvor vi har brug for at blive mindet om smerten og sorgen, så vi kan tale om den igen og hele«, siger han.

