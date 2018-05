Trods Danmarks undergang har de overlevende ikke noget nyt at sige i 'The Rain' De visuelle effekter får Københavns undergang til at se så realistisk ud, at man retter sig op i stolen for at få det hele med. Men man synker ned igen, så snart det menneskelige drama blokerer for kulisserne i den første danske Netflix-serie, ’The Rain’.

I tredje afsnit af den første danske Netflix-serie, ’The Rain’, kommer endelig det, vi har ventet på. Et dronekamera svæver ind over svajende trætoppe i det, der ligner en tæt skov.

Men så dukker Himmelskibet op og afslører, at vi er midt i Tivoli. Jordslået og algebefængt står det midt i den tilgroede forlystelsespark, der ikke har haft gæster, siden en dødelig regn for seks år siden lagde København og resten af Danmark øde hen.

De få overlevende er forvandlet til vilde, der raserer gaderne som zombier på jagt efter mad.

TV-anmeldelse









THE RAIN Science fiction. Netflix fra 4. maj Koncept: Jannik Tai Mosholt Danmark, 2018. 8 afsnit

Det er første møde med det postapokalyptiske København, vi har set glimt af i markedsføringen af serien om en gruppe unge, der forsøger at overleve i velfærdsstatens wasteland.

Og da vi kommer ned på gadeplan, bliver vi da heller ikke skuffet. Tivolis hovedindgang er forvandlet til en ruin, og uden for ligger biler og busser spredt ud over Vesterbrogade mod Rådhuspladsen, hvor ukrudtet vokser mellem fliserne.

Lyset er gået ud på facaden af Industriens Hus, der ligner et forfaldent drivhus. Der er tale om computerskabte billeder, som får det til at se så realistisk ud, at man retter sig op i stolen for at få det hele med.

Bag de visuelle effekter står blandt andre Jonas Ussing, som har genskabt mange af de billeder, han imponerede med i sin kortfilm ’Zombiehagen’ fra 2014.

Dengang lød budgettet på 110.000 kroner, for filmstøtte får man sjældent, hvis man vil indspille gys og science fiction i Danmark.

Der er noget vildt fascinerende ved at se barndommens gader udsat for apokalypsen

Med billederne af Himmelskibet skriver ’The Rain’ sig ind en meget lille dansk tradition, der netop startede med Holger-Madsens science fiction-film ’Himmelskibet’ fra 1918, og her 100 år senere er det stadig lidt af en sensation, når filmfolk udsætter vores lille nation for store ulykker.

Og der er noget vildt fascinerende ved at se barndommens gader udsat for apokalypsen. Rædslerne rammer umiddelbart hårdere, når vi ikke har Atlanterhavets distance til de amerikanske kulisser, vi er så vant til at afkode som fiktion.

Men når man har vænnet sig til billederne, bliver spørgsmålet så, om værket også lykkes som fortælling, der giver krop og tanke til effekterne. Efter de tre afsnit, jeg har set, har idémand og manuskriptforfatter Jannik Tai Mosholt ikke overbevist om, at der er meget at komme efter.

Dynamikken i gruppen af overlevere minder så meget om intrigerne i ’The Walking Dead’, at man får en fornemmelse af plot tilpasset Netflix’ algoritmer, selv om Jannik Tai Mosholt for nylig har fortalt Politiken, at der slet ikke blev talt om forretningsmodeller eller brugerdata fra Netflix’s side, efter at de først havde lagt pengene.

Netflix vil nemlig gerne sikre diversiteten i udbuddet med flere ikkeengelsksprogede produktioner, siger streamingtjenestens kommunikationsdirektør, Jonathan Friedland, i samme interview, og det må være godt nyt for kulturminister Mette Bock og Det Danske Filminstitut, som ellers er bekymrede for, at tjenester som Netflix er lig med døden for dansk indhold med national identitet.

Problemet med ’The Rain’ er bare, at den ikke har en særlig identitet. Der er ikke meget, der adskiller den fra de mange andre serier, som skal tilfredsstille et globalt publikums sult efter dystopiske kulhydrater.

Det bliver tydeligt allerede i første afsnit, som ellers starter med et brag, da gymnasieeleven Sofie bliver hentet af sin far, lige inden hun skal ind til eksamen. Vi skal væk nu, råber han. Også til de andre elever. Der er noget i regnen, som allerede har udløst kaos i Vordingborg.

Folk kaster op og vrider sig i en smertelig død. Det hører Sofie og hendes forældre og lillebror Rasmus i bilen, mens de ræser slalom på motorvejen med udsigt til de mørke skyer gennem bagruden. Gymnasium, motorvej, kernefamilie.