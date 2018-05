Intens spænding: Nervepirrende thriller efterlader publikum med nedbidte negle Xavier Legrands ’Alt for min søn’ er så enkel og effektiv, at resultatet bliver en stram og stilren thriller om helt almindelig vold.

Intens spænding i en thriller er typisk noget, der bygges durkdrevent op med spidsfindige overraskelser og en skrue, der langsomt strammes.











ALT FOR MIN SØN Drama, Biografpremiere Instr. Xavier Legrand Frankrig, 2017. 93 min.

Sådan er det ikke i Xavier Legrands ’Alt for min søn’. Her er skruen stram fra starten, og den ulidelige spænding udspringer ikke mindst af de manglende overraskelser. Man sidder med nedbidte negle og følger et helt forudsigeligt mareridt til dørs.

Til forskel fra de fleste andre nervepirrende spændingsfilm i biografen handler denne om noget kun alt for virkeligt. Om en desperat, jaloux og voldelig mand, der er parat til at tage sine egne børns følelser som gidsler for at komme i nærkontakt med sin hustru igen.

Som elsker sine børn og sin hustru, men er for brutaliseret af sin egen jalousi til at kunne reagere andet end destruktivt på deres frygt for ham.

Det er konstateringen, historien og problemet samlet i en kvalmende knude af angst i hans hustru og børns maver

I filmen , der på fransk hedder ’Jusqu’a la garde’ og i Venedig vandt instruktørprisen til Legrand under titlen ’Custody’, er uhyret ikke noget, der kommer ud af den dybe skov eller lusker om i storbyens skumle skygger. Det er helt dagligdags. Næsten mere nedbrydende end volden er den konstante trussel om vold.

Der er ikke engang tale om udspekuleret psykopati, man som manuskriptforfatter listigt kan udnytte til dramaturgisk dobbeltspil. Filmen udgør heller ikke i sig selv en dybere forklaring på, hvorfor mænd er voldelige.

Antoine er voldelig. Det er konstateringen, historien og problemet samlet i en kvalmende knude af angst i hans hustru og børns maver.

Ægteparrets påstande står stejlt overfor hinanden, og myndighederne ender med at beslutte, at Antoine skal have samkvemsret med sin 11-årige søn Lucien.

Antoine vil gerne se sin søn, men kan ikke dy sig for prompte at udnytte chancen, nu hvor ekshustruen ikke længere kan skjule sig for ham.

Denis Ménochet er hverdagsagtigt frygtindgydende som Antoine, og Thomas Gioria hjerteskærende som sønnen Julien, mens Léa Drucker som Miriam har travlt med at dukke sig.