I Cannes vises menneskets mange grimme ansigter Selv de grimmeste ansigter kan blive smukke, mens almindelige mennesker kan vise sig grimmere end arvesynden, lyder læren fra filmfestivalen.

De gængse skønhedsidealer bliver i den grad udfordret fra første færd på årets filmfestival i Cannes. Altså ikke på den røde løber, men i filmene.

Beshay, spillet af Rady Gamal, i den egyptiske debutant A.B. Shawkys palmekandidat ’Yomeddine’ har et ansigt af den slags, så også jeg lige skal bruge lidt tid på at vænne mig til det.

Beshay har været spedalsk fra barnsben. Selv om han ikke længere smitter, ligner hans sammenstyrtede ansigt og forkrøblede hænder ikke noget, de fleste vil kunne betragte uden lidt tilvænning. Hvilket til gengæld er en tilvænning, man får i ’Yomeddine’.

Snart er det Beshays såre menneskelige karaktertræk, man ser, og ikke den sammensunkne næseryg og øjnene halvvejs begravet i arvæv.

Fortællingen om det 40-årige fattiglem Beshay, der sammen med den forældreløse Obama begiver sig ud på en odyssé sydpå langs Nilen for at finde Beshays familie, er en sorg-munter feel good-film om samfundets udstødte.

I tonefald og appel minder den ligefremme lille perle mig ikke så lidt om den franske succes ’De urørlige’. På rejsen oplever man mange aspekter af Egypten. De enorme klasseforskelle, politiets magtbrynde, det byzantinske bureaukrati og tiggerne og tyvene.

De møder uventet hjælpsomhed, og selv de islamiske fundamentalister og forholdet til de koptiske kristne berøres med befriende let hånd. Men centralt står hele tiden venskabet mellem det umage par og omverdenens væmmelse ved synet af Beshay. At der i Koranen står, at man skal flygte fra den spedalske som fra en løve, er selvsagt ikke fremmende for de sociale relationer.

Forelsket i eget spejlbillede

Svenske Tina ser også speciel ud. Hendes ansigt er dyrisk, og hun har lugtesans som en toptunet schæferhund. Tina er nyttig som grænsebetjent i toldkontrollen, for hun kan ikke blot lugte forbudte substanser, men også skam og skyld. Tina er påskønnet, men som ’grim kælling’ må hun i privaten tage til takke med en sjuft ved navn Roland.

Den iranskfødte svensker Ali Abbasis film ’Gräns’ vises i sidekonkurrencen ’Un Certain Regard’ som eneste nordiske film i de to hovedkonkurrencer. Selv om ’Gräns’ mildest talt benytter helt andre tonelejer end ’Yomeddine’, så deler de hovedpointe. Nemlig at grimhedens ansigt forvandler sig til noget smukt, når man lærer mennesket bag at kende.

Det er den mere forudsigelige del af budskabet, men ’Gräns’ er en syret blanding af fabel, krimi og dyrisk kærlighedshistorie.

Totalt original i sin grænsesøgning, men samtidig meget svensk med spor af både Roy Andersons surrealisme og vampyrfilmen ’Lad den rette komme ind’. Læg dertil svenske krimiserier, Frankenstein og folkeeventyr. Der bliver vendt op og ned på Tinas liv, da hun en dag er ude af stand til at afsløre en mystisk mands kontrabande.

Manden deler som den første i hendes liv hendes kromosomforstyrrede grove træk og særlige lugtesans. Tina bliver for første gang forelsket sit eget spejlbillede.

Som en ægte svensk fortælling er der flydende køn på agendaen. Men filmen handler også om pædofili og om at udforske og udfordre grænsen mellem det dyriske og det menneskelige.

Ja, der er nærmest ikke grænser for, hvad ’Gräns’ kommer til at handle om, og det, synes jeg, i sidste ende er en lille svaghed, når nu den i bund og grund er et outsidereventyr, der måske ikke er så forskelligt endda fra ’Yomeddine’.

Grimmere og grimmere

I den ukrainske instruktør Sergei Loznitsas ’Donbass’ ser folk relativt almindelige ud, men bliver grimmere og grimmere, efterhånden som filmen skrider ud over alle grænser.