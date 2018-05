Debutinstruktør castede 100 skuespillere til hovedrollen. Da han endelig fandt ham, havde han stået på sidelinjen hele tiden

FOR ABONNENTER

Når nu ingen mænd tør svare (jeg har spurgt en del, ja) på Sara Skaarups meget læste, delte og debatterede klumme om, at de danske mænd skal huske at flirte (noget mere) med alle de smukke sommerpiger og -kvinder, der færdes ude i det offentlige rum nu, så vil jeg sgu'!

Skaarups klumme tager udgangspunkt i, at hun oplever, at der er mindre flirt efter #MeToo. Det samme har Jakob Olrik skrevet for nogle måneder siden. Det synes jeg, det er lidt tidligt at konkludere på, men måske er flirten ved at ændre karakter. Vi flirter jo meget digitalt nu, og derfor er vi mindre tilbøjelige til at give den gas ude på gaden.

Jeg er ikke engang sikker på, at vi er enige om, hvad flirt er. Når en kvinde i en stram hvid t-shirt cykler henover nogle brosten, og en varevogn med to gutter i arbejdstøj ruller forbi og siger: »Store patter!«, så synes de måske, at det er flirt, men for kvinden på cyklen (jeg har været hende), er det dybt ubehageligt at få vurderet sin krop af fremmede, og man cykler videre med røde kinder og bankende hjerte.

Sofistikeret flirt derimod er helt magisk. Det er f.eks., når man til en fest bliver placeret ved siden af et menneske, der søger øjenkontakt, konverserer begavet og komplimenterer ens påklædning i anerkendelse af, at det at være en festklædt, smuk og velplejet kvinde sådan set kræver en vis indsats.