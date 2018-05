Michael Bo rapporterer fra den franske Riviera: Åh, Cannes, i mit næste liv vil jeg også være filmstjerne og blotte mit sexede strubehoved

Cannes 2018

Den 71. udgave af Cannes Filmfestival ved Den Franske Riviera slutter lørdag aften med uddeling af priser.

Cate Blanchett er formand for årets jury, og man har i de seneste 12 dage levende diskuteret, om hun vil kigge særligt overvågent efter kvindelige instruktører at hædre –eller om hun mon havde særligt blik fra udadvendt amerikansk inspireret filmkommunikation.

Filmene i år har brudt med årtiers tradition for, at konkurrencen principielt er forbeholdt europæisk kunstfilms gamle mastodonter, ligegyldigt om deres seneste film var helt oppe at ringe eller ej. I år har kortene været blandet mere ligeligt mellem landene på den internationale arena, og kvindelige instruktører har vundet et vist spagt indpas.

